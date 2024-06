Nicola Furiasse a braccia alzate:. Carpegna è sua

"Il Carpegna mi Basta" sorride ancora a Furiasse. A dispetto di importanti concomitanze, una su tutte i Campionati Italiani nella lontana Sicilia, la 16ª edizione de "Il Carpegna mi Basta" è stata un grande successo, con un numero di partecipanti straordinario, oltre 500. Molti abbonati ai circuiti Tour 3 Regioni e Bike Tour Coppa Marche, altri veri habitué della corsa di Carpegna, altri ancora alla loro prima volta, intenzionati a scoprire il fascino della gara ma anche della zona, a respirare l’atmosfera di un territorio che l’epopea di un campione del ciclismo come Marco Pantani ha reso immortale. A vincere sui 42 km per 1.800 metri è stato Nicola Furiasse (Biking Racing Team) che in 1h50’40“ ha bissato il successo della passata edizione. Staccato di 1’03“ ha chiuso Giacomo Sbrocca (Mondobici) mentre Luca Cacchi (Bad Team) ha accusato all’arrivo 1’55" di ritardo. Fuori dal podio Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani) a 3’08“ e Alex Pelucchini (Bravi Platforms Team) a 4’24“. Fra le donne successo per Chiara Tassinari (Team Essere) che in 2h26’00“ ha prevalso per 1’57“ su Angela Campanari (Bravi Platforms Team) e per 8’55“su Barbara Genga (Mondobici). Per la società organizzatrice Carpegna Experience il bilancio va anche oltre le previsioni. La scelta di riportare la gara al suo periodo originario si è rivelata indovinata.

l. d.