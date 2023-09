Nicola Gresta al vertice dei Giovani Democratici

Il congresso provinciale dei Giovani Democratici della provincia di Pesaro-Urbino si è svolto domenica nella sezione del Partito Democratico di Borgo Santa Maria, in Via della Rinascita. Il congresso ha avuto luogo in seguito alle dimissioni di Simone Cangiotti, che ha ceduto il posto a Nicola Gresta (nella foto festeggiato al congresso). Gresta, che in precedenza ha ricoperto le cariche di vicesegretario del circolo GD di Pesaro e di responsabile comunicazione della federazione GD, è stato eletto con il voto unanime. Durante il congresso si sono succeduti gli interventi degli iscritti e delle presenze istituzionali. "Oltre alle iniziative e agli eventi" ha spiegato Gresta, "è fondamentale instaurare rapporti e collaborazioni con le importanti realtà del nostro territorio, puntando inoltre alla creazione di contenuti e materiali politici e di approfondimento tematico. Studiare e testare nuovi mezzi e contenuti non può spaventare la giovanile del maggior partito di centro sinistra del paese: fare attività politica oggi è sicuramente difficile, ma avendo la testa dura e scrollandosi di dosso le proprie ansie un’organizzazione politica può ottenere risultati importanti". Presenti anche il sindaco Ricci, i consiglieri regionali Biancani e Vitri e il segretario PD dell’unione comunale di Pesaro Giampiero Bellucci.