Nicola Pantani a Palazzo Ducale tra Ravel e le parole di Totaro

Prosegue oggi Musica a Palazzo, la rassegna estiva proposta dall’Ente Concerti di Pesaro nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Urbino. Alle 18, sul palco ci sarà Nicola Pantani, talento riconosciuto a livello internazionale, che presenta per l’occasione un programma che accosta l’onirico universo francese di Maurice Ravel alla scrittura evocativa e simbolica di Mario Totaro, pesarese, tra le figure di spicco della musica contemporanea. Dalla vertiginosa complessità tecnica di Gaspard de la nuit alla tavolozza timbrica dei Miroirs, Pantani affronta alcune delle pagine più ardite e poetiche del repertorio novecentesco.

Completano il programma due brani tratti dalla raccolta "Sfere" di Totaro: Libra e Leo, in cui il gesto pianistico si fa paesaggio astrale e materia sonora. Vincitore di prestigiosi concorsi internazionali tra cui il Premio Casella e il Liszt di Parma, finalista a Utrecht e protagonista di recital in sale come la Salle Cortot di Parigi, il Teatro la Fenice di Venezia e il Teatro Verdi di Trieste, Nicola Pantani si distingue per la profondità interpretativa e l’ampiezza del repertorio, che spazia dal barocco al contemporaneo, dal repertorio solistico a quello cameristico. Ulteriore ‘chicca’, il concerto sarà presentato dallo stesso Totaro.

Musica a Palazzo è realizzata con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Biglietti di cortesia a 5 euro su live ticket.com e sul posto dello spettacolo dalle ore 17.

gio. vol.