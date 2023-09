Nicoletta Rossi quarta consigliera della Lega

L’entrata in consiglio comunale della nuova consigliera Nicoletta Rossi, votata alla fine della seduta solenne dedicata ad Arnaldo Forlani, è scivolata via dall’attenzione anche dello stesso consiglio. Nicoletta Rossi, dipendente dell’Inail, riporta a quattro i consiglieri comunali della Lega, subentrando in particolare alla surroga del consigliere del gruppo misto di maggioranza Roberto Biagiotti, scomparso lo scorso agosto. Ora il gruppo della Lega è composto da Andrea Marchionni, Dario Andreolli, (nella foto da sinistra a destra con la segretaria Silvana Ghiretti), Nicoletta Rossi, Francesco Totaro. Il presidente del gruppo della Lega è Dario Andreolli. Tornando così ai numeri ottenuti al momento del voto, prima del passaggio dello scomparso Roberto Biagiotti al gruppo misto di maggioranza attraverso l’adesione al partito dell’ex ministro Cinque Stelle Luigi Di Maio.

Il capogruppo Andreolli coglie anche l’attimo della memoria di Arnaldo Forlani nel consiglio comunale solenne per ricollegare l’attività della Lega a quella della storia politica: "Ritengo necessario che ci sia una stagione di analisi storica differente da quella che c’è stata fino ad ora. Lo dico da figlio di una generazione (sono nato nel 1980) che ha incominciato ad interessarsi alla Politica e a votare – sottolinea Andreolli – in anni in cui l’esigenza di cambiamento e di discontinuità, probabilmente necessaria forse doverosa, si è accompagnata per anni alla volontà di cancellare ogni traccia, ad offuscare ogni esperienza ed ogni singolo protagonista". Andreolli e il suo gruppo credono che sia doveroso rendere omaggio anche ai protagonisti della Prima Repubblica: "Una memoria condivisa che non significa certamente avere una stessa opinione su tutto, ma riconoscere che dietro le diversità ci siano uomini che hanno operato convinti di servire il Paese".