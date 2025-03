Nicoletta Tagliabracci. Storia e curiosità della nostra cucina

"Benvenuti alla mia tavola. Storie e curiosità della cucina di Pesaro Urbino" è il titolo del nuovo libro di Nicoletta Tagliabracci che sarà presentato domani alle ore 18 all’istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Con l’autrice, interverranno l’assessore del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci, il direttore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli, il presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio e il presidente di Apa Marco Filippetti. Modera Fabio Ferrantino, chef e docente.

Nicoletta Tagliabracci è nata a Pesaro dove vive e insegna. Laureata in Lingue, ha conseguito, negli anni, diverse qualifiche tra cui quella di ambasciatrice dell’Enogastronomia Territoriale all’Università degli Studi di Urbino. Da sempre appassionata studiosa delle origini e della storia dei prodotti tipici ha già pubblicato due libri con Ventura Edizioni: “Dante e il cibo del suo tempo“, raccontando le tradizioni conviviali del Medioevo locale, e “lo sono Aura, storie di banchetti alla mia corte“, prendendo come spunto il Rinascimento delle Signorie Montefeltro e Malatesta e raccontandone usi e costumi a tavola e in società. Entrambi presentati in diverse città e alla Fiera del Libro di Torino.

