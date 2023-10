"Nidi, accolte oltre il 50% delle domande"

L’assessora alla Crescita e alla Gentilezza Camilla Murgia replica a Ramona Roca, la mamma 28enne di Pesaro che aveva mostrato il suo disappunto sulla gestione degli asili nidi a Pesaro. Nell’intervista rilasciata al Resto del Carlino, Roca affermava di essere rimasta fuori dalla graduatoria di assegnazione dei posti a settembre, mentre a giugno gli era stata confermata. "Spiace leggere dalle pagine di giornale – scrive l’assessore Murgia – il malcontento di una famiglia che ci sarebbe piaciuto accogliere direttamente negli uffici dell’assessorato, sempre disponibili a chiarimenti e spiegazioni. Il Regolamento è pubblico, consultabile, ed è semplice ricevere informazioni al riguardo, tramite il front office di persona, ma anche telefonicamente e via email". Pubbliche e trasparenti anche le graduatorie, continua Murgia, per le quali "è possibile anche richiedere l’accesso agli atti", ricordando anche che a giugno 2023 le graduatorie dei nidi erano definitive. "Da quel mese, come da prassi, gli uffici iniziano a verificare le autocertificazioni presentate dai genitori. In caso risultino delle non conformità, si procede a una rivalutazione dei punteggi (nel caso della 28enne la domanda è stata accolta per un nido con servizio del mattino) e del servizio offerto, o con il conseguente spostamento nelle liste d’attesa o annullamento delle domande".

Tali domande, si legge nella nota del Comune, corrispondevano a 469 bambini in età 0-3 per l’anno scolastico 20232024, specificando che la cifra di 664 indicata dalla signora Roca teneva conto della doppia preferenza che i genitori possono indicare. Sono quindi stati 239 gli ammessi ai nidi del territorio, e 233 sono stati inseriti in lista d’attesa, numero sceso a 200 per rinunce. "Cifre che indicano un tasso di copertura di posti rispetto alle domande ricevute superiore al 50%. L’Amministrazione investe oltre 10 milioni nei servizi educativi – aggiunge Murgia – una somma ingente, rappresentativa del valore che hanno formazione ed educazione per il Comune. Una somma che sappiamo non essere sufficiente a coprire le tante richieste e che è necessario venga integrata da quelle predisposte dagli altri enti. Regione Marche e Governo, in proporzione, investono molto meno nel settore; è a loro che chiediamo una rilettura urgente dei nuovi bisogni delle famiglie e un maggior supporto economico. Sarà importante per sostenere l’impegno che ci siamo assunti, e su cui stiamo lavorando come Amministrazione, per incrementare il numero di posti dei nidi".

Lucia Arduini