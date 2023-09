Nidi, crollo liste d’attesa. Mense, è boom

In forte calo le liste d’attesa per i nidi (47 i bambini rimasti fuori rispetto ai 102 di settembre 2022) mentre sono già stati appaltati i lavori (9 milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr) per tre nuove strutture, per un totale di 8 sezioni (3 a Vallato, 3 a Bellocchi e 2 a Cuccurano): i cantieri si apriranno a novembre e dovranno essere conclusi per settembre 2026. Due i fattori che hanno determinato il calo delle liste d’attesa nei nidi: la riduzione delle domande e l’aumento dei posti disponibili, +25, dei quali 10 a Vallato e 15 a Fano 2, per un totale di 280 bambini accolti. Assunte a tempo indeterminato anche 8 nuove educatrici.

Mentre i nidi hanno già riaperto, mercoledì 13 settembre ripartono tutte le altre scuole e con loro i servizi comunali connessi: scuolabus e refezione scolastica. In aumento (+14%) i bambini che usufruiscono della mensa comunale (nidi, scuole dell’infanzia statali e comunali, primarie a tempo pieno e diverse IV e V del tempo normale) che sono passati dai 2100 del 2022-2023, ai 2400 di quest’anno scolastico.

"Già nell’anno precedente – fa notare Mascarin – avevamo registrato un +10% rispetto al 2021-2022 e nel 2014 (quando è iniziata la gestione Mascarin ndr) i bambini che facevano richiesta della mensa erano 1600, ora sono 2.400". Massima soddisfazione per l’assessore ai Servizi educativi che, dopo il riconoscimento di Food Insider come migliore mensa scolastica, registra il crescente gradimento delle famiglie.

Con l’apertura dell’anno scolastico riparte il servizio di scuolabus con una linea aggiuntiva, a Fano sud, rispetto alle 10 dello scorso anno: servizio utilizzato da 500 bambini. "Il dato è in linea – fa notare l’assessore – con l’anno precedente". Diversi gli interventi di manutenzione già conclusi o in corso (tinteggiature, bagni nuovi, infissi, impiantistica) che interessano le scuole fanesi. Sono terminati gli interventi alla Padalino, alla Corridoni, alle scuola d’infanzia Girotondo di Vallato, alla "Trottola" (Flaminio) e alla Manfrini ( porto). E ancora lavori conclusi alla primaria Gentile alla scuola d’infanzia Quadrifoglio e nei nidi di San Lazzaro e Gaggia. "Dobbiamo completare o iniziare gli interventi – ricorda Mascarin – nelle scuole dell’infanzia statale Albero Azzurro di San Lazzaro, nella primaria Tombari a Bellocchi, nelle scuole d’infanzia di Tre Ponti e Torrette. "I 140mila euro del decreto alluvioni – sottolinea Mascarin – sono stati destinati all’Albero Azzurro, al Gallizi, alla Trottola e al Gaggia".

"Spero che l’anno scolastico che si apre sia sereno per tutti – conclude l’assessore – e le eventuali difficoltà che si dovessero porre si possano affrontare, come sempre accaduto in questi anni, con spirito di collaborazione".

Anna Marchetti