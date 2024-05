Nidi e materne per l’estate. Calano le liste d’attesa. Ma 110 bambini sono fuori

Pubblicate le graduatorie per l’accesso ai servizi educativi estivi del Comune di Pesaro. "E’ stato un grande lavoro degli uffici – dice l’assessore Camilla Murgia –. Balza all’occhio che le graduatorie danno una risposta al 90% dei richiedenti del nido estivo. I pargoli in fascia 0- 3 anni rimasti in lista di attesa sono 20". Balza all’occhio perché due anni fa i bambini in fascia 0-3 anni rimasti fuori dalla porta per carenza di posti furono 110. "Siamo molto contenti di essere riusciti a potenziare il servizio fino a quasi eliminare il problema resosi evidente un paio d’anni or sono quando la domanda si innalzò del 40% . Fu una situazione straordinaria legata alle dinamiche del post Covid: quei numeri manifestavano le nuove esigenze delle famiglie. In due anni, si può dire, abbiamo riassorbito il problema" continua Murgia.

Il risultato è significativo perché la fascia del nido è stata un’esigenza fortemente testimoniata dalle famiglie che nel 2022, in pochi giorni, raccolsero 115 firme per sensibilizzare l’amministrazione comunale e chiedere l’attivazione di un paio di strutture estive in più.

E per l’altra fascia d’età – la scuola dell’infanzia dedicata a bimbi tra i tre e i sei anni – per cui nel 2022 a restare fuori dalla porta furono in 250, come è andata?

"Per i 3-6 anni abbiamo quasi dimezzato la lista d’attesa – dice Murgia –. Ad oggi c’è una novantina di famiglie che attende di sapere se riusciremo ad iscrivere i bambini nelle strutture comunali. Ma a questi, comunque daremo una risposta. Cioè daremo la possibilità di richiedere il contributo di frequenza. Questo è scaduto, ma da domani (oggi per chi legge, ndr) gli uffici riapriranno le domande: sarà possibile richiedere il sostegno".

Che cosa è il contributo di frequenza?

"Le famiglie potranno richiedere un contributo finanziario per iscrivere i propri figli ad una struttura privata convenzionata con il Comune".

Fino a quando?

"Per un’altra decina di giorni".

Tra le novità dell’estate 2024 ce n’è una nel segno dell’inclusione.

"Sì. Abbiamo finanziato la quinta settimana del servizio alla disabilità, allungando di sette giorni rispetto l’anno precedente – conferma Murgia – il servizio che ai bambini con disabilità garantisce la presenza, ad personam, di un educatore specializzato. Sia che il bambino frequenti una struttura pubblica e sia che frequenti una struttura privata. Questa è una conquista importante".