Nidi, la battaglia delle mamme. Adesso la politica si muove

Sulla carenza dei posti negli asili nido, che al’ltroieri ha portato in piazza un gruppo di mamme, in rappresentanza delle circa 200 famiglie rimaste escluse dal servizio, la politica si muove. "E’ già stata depositata – scrive Anna Maria Mattioli a nome di tutta la maggioranza consiliare – una mozione da parte mia e delle consigliere Pd Giulia Vitali e Alessandra Cecchini con l’appoggio di tutta la maggioranza per chiedere al sindaco e alla giunta di adottare una politica mirata, che porti ad aumentare significativamente i posti disponibili negli asili nido cittadini per contrastare l’impennata delle liste d’attesa in continuo aumento, e compatibilmente con il quadro finanziario dell’Ente, a ridurre le tariffe, sollecitando la Regione a una fattiva compartecipazione economica, anche ricorrendo al Fondo sociale europeo, sull’esempio virtuoso di altre regioni italiane". Ma per la maggioranza la Regione è del tutto assente: "A Pesaro c’è un’offerta di qualità che prevede 13 nidi comunali a cui si aggiungono le 3 sezioni primavera per circa 45 posti, investendo circa 10 milioni di euro all’anno nel servizio educativo. Inoltre sono in costruzione due nuovi poli scolastici per la prima infanzia. Per questo va sottolineata l’insufficienza del contributo erogato dalla Regione agli enti locali (1,5 milioni di euro per l’intero territorio delle Marche). Il Comune di Pesaro si impegnerà ad aggiungere nuove classi per accogliere più iscritti con risorse da mettere a bilancio, ma farà arrivare nuovamente all’assessora regionale alle politiche educative, Chiara Biondi, la richiesta urgente per il giusto sostegno agli enti". A fine novembre l’assessora Camilla Murgia relazionerà sulle possibilità concrete dell’aumento dell’offerta dedicata ai piccoli, le quali proposte - dopo la discussione della mozione in consiglio comunale, la variazione di bilancio e la ferma speranza di ricevere il giusto sostegno dalla Regione - potranno essere rese definitive.

Lo stesso appello alla Regione giunge anche dalla consigliera regionale di Pd Micaela Vitri. "La giunta Acquaroli risponda concretamente a queste istanze, come sta facendo l’Emilia-Romagna. La Regione Marche è scollata dalla realtà e dai bisogni delle famiglie. In più le Marche, dopo la Basilicata, sono la regione dove le famiglie partecipano di più alla spesa complessiva per i nidi, con il 20,8%. Per il sistema 0-6 lo Stato assegna alle Regioni la quota corrispondente del Fondo nazionale che per le Marche è pari a 6 milioni circa. A questo si somma il cofinanziamento regionale che nel nostro caso è pari al 25% del fondo assegnato (1,5 milioni). Proprio un anno fa, con un’interrogazione, ho chiesto alla Giunta Acquaroli di aumentare sensibilmente questa percentuale: ad oggi è l’unica soluzione".

ben.i.