Nidi, si allungano le attese L’assessorato conferma

Sul fabbisogno di nidi, anche invernali, c’abbiamo visto giusto: nel 2022 a fronte di 376 domande, 231 sono stati inseriti; mentre in 145 sono stati esclusi, rimasti in lista di attesa. Nel 2023, 469 sono state le domande; 238 i bambini presi mentre 224 sono in lista attesa. Da un anno all’altro 93 bambini in più hanno fatto richiesta dell’asilo comunale e la lista d’attesa si è allungata di 79 unità. Ad oggi, per essere precisi, in 7 hanno notificato anche di rinunciare. Sono i dati messi a disposizione dall’assessorato alla crescita.

"E’ vero, ci troviamo davanti ad un nuovo bisogno a cui cercheremo di rispondere con scelte programmate e strutturate - osserva Camilla Murgia, assessore alla crescita -. Di certo non agiremo d’impulso e nemmeno con improvvisazione. I risultati di questo lavoro che abbiamo avviato avranno effetto nell’anno scolastico 20242025. Mi preme anche dire che mi rendo disponibile, come è accaduto per i servizi estivi, ad incontrare i genitori, per spiegare a voce quello che a volte tramite parole scritte non emerge. Le porte dell’assessorato sono sempre aperte". L’assessore Murgia conferma, dati alla mano, il fenomeno evidenziato dalla consigliera comunale Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), ma dà una lettura diversa rispetto alla rotta da seguire per dare un sostegno alle famiglie che lamentano la carenza di posti (nei nidi comunali) e lamentano l’accessibilità economica (nei nidi privati).

In sintesi, a differenza di Marchionni, per Murgia, la contrattazione con asili privati, finalizzata a calmierare le rette attivando servizi in convenzione con il pubblico, non è la strada più breve da percorrere. "Convenzionare i nidi privati - osserva Murgia - non sarebbe comunque un’azione possibile nel breve periodo: le strutture private vanno supervisionate e sono necessari tempi e certificazioni". Poi la Murgia non è convinta della sostenibilità economica di questa strada. "L’impegno dell’amministrazione in questo momento è notevole: quello dei servizi Educativi - dice - è un settore, per interventi e per investimenti, indiscutibilmente preferenziale. Ai 1500 bambine e bambini accolti nei 13 nidi e nelle 13 scuole dell’infanzia comunali (che tra comunali, statali e paritarie sono sufficienti a coprire tutte le domande) facciamo fronte con 300 professionisti impiegati nelle attività e 9,9 milioni di euro, strutturalmente a bilancio". Se non cercando la sponda dei privati, per potenziare il servizio a fronte di un fabbisogno in crescita, cosa farebbe assessore?

"Prima di tutto andrebbero incrementate le risorse a disposizione del servizio comunale tramite un’iniezione di fondi regionali. Non è pensabile affrontare questa nuova esigenza senza il supporto della Regione. Del resto le Marche sono tra quelle regioni a spendere meno per gli educativi".