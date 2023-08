Nido, cala la lista d’attesa. Fuori "solo" in 113

di Anna Marchetti

Negli asili nido cala la lista d’attesa per l’anno scolastico 2023-2024: sono 113 i bambini (99 quelli tra 1 e 3 anni e 14 quelli da 4 a 12 mesi) che, a chiusura delle iscrizioni, non hanno ancora trovato posto nelle strutture comunali, contro i 168 dell’anno precedente.

"All’avvio dell’anno scolastico abbiamo già 50 bambini in meno in lista d’attesa – spiega l’assessore ai Servizi educativi, Samuele Mascarin – per due ragioni: sono stati attivati una trentina di posti in più e sono state presentate meno domande d’iscrizione".

Di tutto questo si è parlato nell’incontro che l’assessore ai Servizi educativi ha avuto di recente con le mamme dopo l’appello da loro lanciato a giugno per avere più posti negli asili nido comunali sia durante l’anno scolastico sia nel periodo estivo.

"Quest’anno – ha fatto presente Mascarin – per quanto riguarda i nidi abbiamo fatto un passo in avanti importante, passando da 263 a 290 posti".

Una situazione destinata ancora a migliorare con la costruzione, entro il 2026, di tre nuove strutture. "Un mese fa – ricorda l’assessore – sono stati appaltati i lavori dei tre nidi con i fondi Pnrr (circa 9 milioni di euro), i cantieri si apriranno entro la fine dell’anno.

Tre nuovi asili nido, per la fascia 0-3 anni, complessivamente 8 sezioni, che nasceranno a Bellocchi, Vallato e Cuccurano. Quando le strutture saranno terminate, nel 2026, il Comune avrà a disposizione oltre 400 posti contro i 300 attuali".

Incalzato dalle mamme, l’assessore Mascarin ha fatto anche il quadro degli investimenti del Comune sul personale: "Venerdì abbiamo approvato una delibera di giunta, che dovrà essere ratificata dal consiglio comunale, per l’assunzione di 4 educatrici, a tempo indeterminato. Le nuove figure serviranno a garantire i nidi comunali che partiranno da settembre: uno all’interno della struttura della scuola dell’infanzia statale Il girotondo di Vallato e l’altro all’interno della scuola comunale Gaggia di Fano 2.

Questi ulteriori interventi garantiranno un salto da 263 a 290 posti per l’anno scolastico 2023-2024".

E ancora Mascarin: "Su 225 comuni delle Marche solo 7, tra cui Fano, hanno la gestione diretta degli asili nido e siamo l’unico comune che nel 2026 avrà tre nuove strutture. Da quando sono nato, 43 anni fa, non ricordo che l’Amministrazione comunale abbia mai costruito asili nido: l’unico recente è quello che ha realizzato a Fano 2 la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, poi donato al comune".

Nell’incontro con le mamme, l’assessore ai Servizi educativi ha anche affrontato il tema dei nidi estivi ricordando che negli ultimi due anni i posti disponibili sono passati da 40 a 55.

L’ideale, per soddisfare la richiesta, sarebbe quello di poter disporre per l’estate di una seconda struttura che, però, richiederebbe costi aggiuntivi non facili da sostenere.

"Con le mamme – conclude Mascarin – abbiamo avuto un incontro estremamente positivo e si è deciso, sull’esempio dei comitati mensa costituiti in ogni scuola, di dar vita, dal prossimo anno scolastico, ad un osservatorio dei genitori. Sarà uno spazio istituzionale di confronto stabile con l’amministrazione per controllare, verificare ma anche per avanzare delle proposte".