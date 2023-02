Nido e materna, l’obiettivo è il 2024

Hanno preso il via e stanno avanzando i lavori di realizzazione del polo scolastico innovativo che ospiterà i bambini da 0 a 6 anni ubicato nel municipio di Piagge, a Terre Roveresche. "Il nuovo complesso – evidenzia il consigliere comunale con delega all’edilizia scolastica Luciano Barbetta - che ha un costo di progetto di 2milioni e 200mila euro, di cui 1milione e 936mila provenienti da fondi statali oggi confluiti nel Pnrr, ospiterà una scuola dell’infanzia con tre sezioni didattiche (per un massimo di 90 bambini), di cui una progettata per la prosecuzione del metodo educativo montessoriano. Nella struttura è previsto, inoltre, un asilo nido impostato sul metodo Montessori".

Il consigliere comunale Cristian Andreani, da parte sua, aggiunge: "Si tratta di un investimento fondamentale per il nostro Comune, realizzato in una posizione territoriale strategica, e vista la crescente domanda per questi servizi potrà rivolgersi ad un bacino d’utenza più ampio di quello circoscritto dai confini comunali. L’obiettivo è renderlo fruibile per l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025". "L’edificio – sottolinea il sindaco Antonio Sebastianelli - avrà un impianto razionale con forma a C, pensato per ottimizzare gli spazi e la distribuzione interna. Da una loggia scavata sul fronte principale si accederà alle distinte parti della costruzione: il nido da un lato e la scuola dell’infanzia dall’altro. Il nido occuperà l’ala est dell’edificio e sarà strutturato attorno ad uno spazio comune centrale ampio e luminoso che si riverserà, attraverso un’altra loggia, in un giardino ad uso esclusivo sul fronte principale. La scuola dell’infanzia occuperà, invece, le ali nord e ovest dell’immobile avvolgendo lo spazio aperto di un’ampia corte centrale. Le aule didattiche avranno una configurazione innovativa, in quanto non chiuse in se stesse ma comunicanti, in continuità visiva e spaziale, attraverso pareti trasparenti e smaterializzate, con una galleria comune attrezzata con armadi e spogliatoi che si affacceranno sullo spazio aperto della corte destinato al gioco dei bambini".

"La struttura – concludono gli amministratori - sarà in cemento armato con solai di copertura in legno, cappotto termico esterno e infissi in alluminio. Dal punto di vista energetico si tratta di un edificio ‘Nzeb’, ovvero con consumo quasi pari a zero e prestazioni elevatissime che puntano alla sostenibilità. La scuola sarà, infatti, dotata di un impianto fotovoltaico da 20kW che servirà anche ad alimentare l’impianto di riscaldamento e raffrescamento del tipo a pannelli radianti annegati a pavimento. Il progetto prevede una superficie coperta di 1.040 metri quadrati".

Sandro Franceschetti