Nido, il posto per pochi: "Il Comune cambi passo e coinvolga le aziende"

"Un solo nido aperto fino alle ore 18,30 come se tutti i genitori avessero un part time o avessero a disposizione i nonni. Lotta spuntata contro il carovita: con il bonus nido le famiglie riescono a recuperare fino a 270 euro, con una spesa, se non si è accettati in un comunale, che è quasi doppia".

La consigliera Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), interviene nel dibattito avviato da un gruppo di mamme in protesta quando hanno constatato l’esclusione dal nido, servizio per loro fondamentale. "Sul tema dei servizi educativi il lavoro da fare è immenso - osserva - Occorre cambiare paradigma, occorre fare un cambio di passo. La polemica che il Pd fa contro la Regione chiamata ad aumentare le risorse per abbassare le rette è prevedibile, ma anche profondamente sterile. Perché? Il vero tema è che le esigenze delle famiglie sono cambiate e il servizio offerto dal Comune di Pesaro purtroppo non si è adeguato: bisognerebbe prima studiare il fabbisogno di oggi; individuare delle soluzioni e cercare sponde, anche in Regione, per rendere quelle soluzioni accessibili ad una base più ampia possibile. Il meccanismo a pioggia sulle rette darebbe, invece, un sollievo di poche decine di euro e per un campione esiguo di famiglie". Per Marchionni il nido, oggi, è una necessità per la conciliazione dei tempi di cura e lavoro a differenza del passato quando il nido era visto come un’opportunità educativa, un qualcosa in più rispetto ai preziosissimi nonni.

"Il tema vero è che le esigenze delle famiglie sono cambiate e il servizio offerto dal Comune di Pesaro purtroppo non si è adeguato. E’ sintomatico, in questo, che solo un nido, su 13 preveda l’uscita alle 18,30: eppure nel 2023, senza due redditi, si fatica a far quadrare i conti di casa. In generale poi, rispetto al passato, è aumentata la domanda e si è consolidata la necessità di un servizio estivo, fortemente chiesto un’estate fa dalle famiglie. Già lo scorso giugno segnalavo, sulle colonne del Carlino, la grave situazione che si sarebbero trovate a vivere ben oltre 200 famiglie il settembre successivo proprio a causa dell’esclusione dalle graduatorie". Per Marchionni, studiato il fabbisogno, andrebbero cambiati i criteri per la composizione della graduatoria. "Al servizio di uscita alle 18,30 il Comune risponde con 14 posti. Ad oggi sono sei le famiglie in lista di attesa. Il numero sembra contenuto: ma lo è non perché il servizio non serva, ma perché le famiglie che ne avrebbero bisogno non si candidano nemmeno, sapendo che il punteggio per aspirare ad entrare è troppo alto. Sono posti preziosi, destinati a famiglie veramente dal quadro fragile e complesso, caratterizzate da un punteggio altissimo".

Cosa fare? Proposte? "Oltre allo studio del fabbisogno?". Sì. "Un’alleanza creativa con le aziende, obbligate dalla legge ad investire in welfare. Il Comune metta attorno ad uno stesso tavolo più aziende per la organizzazione di asili aziendali, con più imprese coinvolte nel mantenimento e gestione, aperti non solo ai propri impiegati". Quale sarebbe il ruolo del Comune? "Con i propri asili deve continuare a dare accessibilità (contribuzione ai meno abbienti e quadri familiari complessi) mentre verso quelli aziendali dovrebbe avere la supervisione e il controllo degli standard, per uniformare il più possibile verso l’ alto l’offerta educativa nel territorio. Per questi privati il Comune potrebbe prevedere incentivi visto che organizzano Nidi in rete, rispettando misure di buon livello".

Solidea Vitali Rosati