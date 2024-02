"Nido, trasloco finito. Dal 2025 si torna in sede"

di Sandro Franceschetti

Sono aperti i termini per le richieste di ammissione all’asilo nido comunale di Mondavio ‘Il castello magico’ per l’anno scolastico 2024-2025 ed è già disponibile anche una buona notizia: le tariffe non subiranno alcun aumento. "E’ così – conferma l’assessore alle politiche sociali, Roberta Galassi -, i costi per le famiglie rimarranno invariati rispetto a quelli del 23-24. Si tratta di 275 euro mensili per i residenti nel nostro Comune e di 315 per i non residenti, più una quota pasto di 3 euro, uguale per tutti, che si paga solo per i giorni di effettiva presenza".

Dal punto di vista organizzativo la componente della giunta ricorda che "la struttura è capace di ospitare 20 bambini, con orario dalle 7,30 alle 13,30 per chi usufruisce anche del pasto; e dalle 7,30 alle 11,45 per coloro che non lo consumano. Le richieste di adesione possono essere inoltrate fino al 30 giugno 2024 e per l’ingresso dei bimbi varrà l’ordine cronologico delle istanze, fermo restando il principio di priorità per i residenti nel nostro Comune".

Quello di Mondavio è un asilo nido inaugurato nel settembre del 2016 nell’ex scuola media ‘Luigi Grilli’ di via San Francesco, che dall’autunno scorso è stato trasferito in alcuni locali della scuola di musica ‘Peroni’ di San Michele al Fiume, perché nell’edificio di via San Francesco sono in corso degli importanti lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione, finanziati con due contributi ministeriali, uno del Ministero dell’Interno e l’atro del Miur, per un totale di 2milioni e 700mila euro.

Al riguardo il sindaco Mirco Zenobi precisa che "gli interventi sono in itinere e se verrà rispettata la tabella di marcia, il prossimo anno scolastico sarà l’ultimo che i bimbi del nido passeranno fuori dalla loro sede del capoluogo. Già da settembre 2025 lo stabile in fase di recupero dovrebbe essere in grado di accogliere i piccolissimi alunni, garantendo loro e al personale che li cura ambienti di estrema sicurezza e più adatti alle tante attività che vengono svolte in simili strutture".

"Il nostro nido – riprende l’assessore alle politiche sociali, Roberta Galassi -, è gestito sin dalla sua apertura nel 2016 dalla cooperativa sociale ‘La Casa della Gioventù’ e ogni anno raggiunge la copertura del numero massimo di bimbi che è in grado di ospitare. Segno inequivocabile che anche nell’entroterra certi servizi sono di fondamentale importanza".