"Niente bus in piazza? A perderci sono i cittadini"

Come è finita la vicenda del bus che non passa più in piazza dopo le ore 18? Anzi... le 17,50 per la precisione. E’ finita come è ben noto a tutti: nessun ripristino (si tratterebbe di rimetterne due, alle 19 e alle 20, un per la Piantata e uno per Mazzaferro). Mentre Adriabus prende tempo, i cittadini continuano a scriverci lettere (spedite col francobollo, come una volta) perché ritengono che questo collegamento sia importante, in particolare per gli anziani. Non tutti, infatti, sono in grado di uscire dal centro per tornare alla Pianta o Mazzaferro, andando a Borgo Mercatale o a Santa Lucia, col timore anche recondito di non trovare il mezzo desiderato.

"Grazie per aver cercato di aiutare i cittadini a riappropriarsi del centro con i bus – scrive un lettore –. Abbiamo perso, hanno perso i cittadini, anche perché politici e amministratori non tornano mai indietro, anche se sbagliano. Pazienza e allora chiediamo solo di sapere se dopo giugno anche in inverno sarà così e allora l’Ami ci fornirà la slitta per scendere al Mercatale. Secondo la logica del profitto, allora togliamo le ambulanze perché dalle 4 alle 6 una statistica dice che ci sono meno incidenti. Ci sarebbero anche bus più piccoli per permettere di bere vino dalle 6 alle 8 (il riferimento è al fatto che i bus disturberebbero gli avventori dei bar, ndr). Dire che nessuno protesta all’Ami dimostra di non capire che i cittadini hanno perso fiducia. Non vanno nemmeno a votare capiscono che sono solo sudditi e basta. Sono sfiduciati", conclude la lettera che viene firmata con la sigla “un gruppo di cittadini delusi“.