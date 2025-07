Niente cinema sotto le stelle. Zero risposte anche al bando bis: "È impossibile sostenere i costi"

Sarà un’altra estate senza cinema all’aperto, la terza consecutiva. Anche il secondo bando lanciato dal Comune è andato deserto: dopo l’idea del fossato di Rocca Costanza, era stato proposto il parco di Villa Molaroni: "Ma anche questa volta non si è presentato nessuno – dice il sindaco Biancani -. Non è un dramma: Pesaro è piena di eventi e una serata di cinema ci sarà comunque, il venerdì sera a piazzale D’Annunzio, gratuita con film per bambini. Per quest’estate la chiudiamo qui, ma non è detto che non lo rifaremo. Se per gli esercenti non è più conveniente, proveremo ad organizzarlo da soli: ne ho già parlato con la presidente della Fondazione Nuovo Cinema, Giuliana Gamba". Biancani ripercorre le tappe della vicenda: "Inizialmente, oltre a mettere a disposizione Rocca Costanza, il Comune aveva garantito la scala di emergenza che collega il fossato al giardino soprastante, per un costo di 40.000 euro. Nel secondo bando, quello relativo al parco Molaroni, eravamo disposti ad investire 15.000 euro per attrezzare l’area, mentre la Renco, che è proprietaria della villa, avrebbe messo a disposizione la corrente elettrica. Nonostante ciò, nemmeno questa volta si è presentato nessuno…".

Uno degli esercenti cinematografici pesaresi, Stefano Marasà del cinema Loreto, spiega perché allestire un’arena sotto le stelle è diventato più complicato: "Prima dell’era digitale si poteva risolvere con un proiettore e un dvd, oggi non è più possibile, tutti i film sono in formato Dcp e quindi ci vogliono le macchine del cinema. Per affittare una macchina del genere, più schermo e audio, servono quasi 30.000 euro, per non parlare del personale che bisognerebbe metterci, visto che per Rocca Costanza era stata proposta un’arena di 390 posti, perciò entrava in gioco anche tutto il discorso della sicurezza, poi se devi allestire un bar ci devi mettere un personale formato. Insomma un investimento non irrilevante. Ma non è colpa di nessuno, il Comune aveva già fatto il possibile mettendo a disposizione la location ma fare cinema all’aperto non è più così semplice, ci sono tante normative e regole da rispettare".

Il sindaco comunque non si fascia la testa e rilancia le serate pesaresi, snocciolando gli appuntamenti della settimana: "Siamo pieni. Lunedì alla Palla si balla con le orchestre, il martedì abbiamo le serate in Baia Flaminia, mercoledì e venerdì ci sono iniziative in piazzale D’Annunzio e il giovedì sera lo shopping in centro. Per non parlare di tutti gli altri eventi tra Parco Miralfiore, Palazzo Gradari, Monteciccardo. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Questo non vuol dire che rinunceremo per sempre al cinema all’aperto: a settembre ne parleremo in un Cda della Fondazione Nuovo Cinema".

Elisabetta Ferri