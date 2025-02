catania

META : Tornatore, Timm, Podda, Anas, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, Bocao, Turmena, Musumeci C., Anderson, Musumeci M., Siqueira. All. Calvo.

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Manservigi, Frontino, Tonidandel, Galliani, Patias, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Saponara, Ramon. All. Bargnesi.

Reti: 3’’ e 30" Turmena, 6’ e 45" Galliani, 7’ e 32" Saponara, 17’ e 28" del primo tempo Anderson ; 4’ e 32" Pulvirenti, 13’ Anas, 14’ e 22" della ripresa Patias.

Niente da fare per l’Italservice in casa dei campioni d’Italia della Metà Catania. Eppure nonostante la sconfitta, è stata battaglia vera. Basta vedere il risultato finale. I marchigiani hanno lottato alla pari con gli scudettati. E alla fine per il team della presidente Marinelli il 4 a 3 è decisamente poco generoso. La Meta Catania va in vantaggio al 3’ e 30" grazie al gol realizzato da Turmena: 1-0. Il pareggio dell’Italservice arriva al 6’ e 45" con un gol messo a segno da Galliani: 1-1. Poi il colpo di scena. L’Italservice va in vantaggio al 7’ e 32" con il gol realizzato da Saponara: 1-2. Ma i siciliani non tardano a riportare l’equilibrio. Al 17’ e 28" grazie al gol messo a segno da Anderson la Meta impatta: 2-2. Il primo tempo di una partita molto intensa termina quindi 2 a 2. È nella ripresa che si decide tutto. Catania nuovamente in vantaggio al 4’ e 32" del secondo tempo grazie al sigillo di Pulvirenti. È 3-2. Gli isolani allungano ulteriormente firmando la quarta rete. Al 13’ grazie al gol messo a segno da Anas la Meta sembra lontana. E invece i biancorossi capitanati da Tonidandel non si arrendono e sfoderano con Patias la trasformazione che riapre la sfida (4 a 3) all 14’ e 22" . Purtroppo però la rimonta si ferma sul più bello. I padroni di casa difendono con i denti il vantaggio che conservano fino al termine della contesa. Peccato. I marchigiani hanno tenuto testa agli scudettati con una partita di spessore, ma non è bastato per firmare il colpaccio. La situazione adesso per i pesaresi non è splendida ma neppure troppo nera. L’ importante comunque ora è non abbattersi. Il gruppo è coeso, i nuovi innesti hanno portato ninfa. Bisogna solo continuare a lavorare a testa bassa.