Niente di nuovo sotto i riflettori. La Vuelle dura poco, Milano dilaga

Carpegna Prosciutto

65

Emporio Armani

85

CARPEGNA PROSCIUTTO : Bamforth ne, Bluiett 14, Visconti 11, Ford 5, Maretto 9, Tambone 7, Cinciarini 2, Stazzonelli, Mazzola 8, Totè 7, Mockevicius 2. All. Sacchetti.

ARMANI MILANO: Poythress, Bortolani 3, Tonut 9, Melli 10, Napier 8, Ricci 2, Flaccadori 10, Hall 11, Caruso, Shields 17, Hines 10, Voigtmann 5. All. Messina.

Arbitri: Mazzoni, Bongiorni e Borgo.

Note – Parziali: 19-21, 32-40, 48-66. Tiri liberi: Pesaro 11/13, Milano 7/11. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/23, Milano 8/26. Rimbalzi: Pesaro 29, Milano 40. Usciti per falli: Tambone. Spettatori: 6.428.

Se a Napoli la Vuelle era durata 13’ contro Milano resiste fino all’intervallo dove approda sotto di otto, ancora in partita. Ma il 26-16 con cui si conclude il 3° quarto parla chiaro. All’Armani basta alzare l’intensità difensiva e far girare meglio la palla per liberare sempre l’uomo, che spesso risponde al nome di Shields, l’arma letale mancata in questo periodo a Messina che lo ha ributtato nella mischia venerdì in Eurolega. Pur tirando più o meno con la stessa percentuale da tre, Pesaro concede troppe seconde opportunità agli avversari (12) con cui correggere gli errori; la differenza a rimbalzo, uno dei problemi di questa squadra, è ancora netta. Soprattutto se il pivot titolare, o presunto tale a questo punto, ne piglia solo uno in 25’. Bamforth è in panca ma non viene utilizzato, McDuffie atterra oggi per cui alla fine gli stranieri con cui opporsi alla corazzata campione d’Italia sono ancora e solo tre. Bluiett stavolta gioca con un pizzico di efficacia, mentre Ford è molto impreciso e Mockevicius fa la solita comparsata da 10’. Troppo poco per sperare di resistere per 40’ anche se gli italiani sembrano aver ritrovato la verve, eccetto Cinciarini che vive una serata da incubo (-16 di plus/minus).

Intanto Maretto ha conquistato la fiducia di Sacchetti che lo ripropone in quintetto per mordere i garretti a Napier. L’argentino, che sfiora la doppia cifra, ha la faccia tosta e in attacco spara subito una tripla di tabella che gasa i tifosi. Il play dell’Armani brucia invece due falli in meno di 5’ e Messina affida le operazioni a Flaccadori che innesca un Melli perfetto. Al 6’ Milano tenta la fuga (7-16). Sacchetti ferma tutto con un time-out in cui butta dentro Tambone e Visconti alzando il livello dell’energia. Il capitano ritrova la mira e spara 5 punti che accorciano le distanze prima del riposo fra 1° e 2° quarto. Poi Visconti aggancia gli ospiti sul 21 pari, quindi Mazzola replica a Voigtmann dall’arco, Milano piazza un altro break al 17’ (29-36), ma Bluiett ricuce per tornare a contatto. Negli sgoccioli del primo tempo Maretto si fa soffiare da Shields la palla che costa il -8 con cui si va all’intervallo. Lì la Vuelle finisce la benzina, mentre Milano riordina le idee, rientra e uccide la partita. Niente di nuovo sotto i riflettori dell’astronave.

Elisabetta Ferri