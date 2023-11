Niente dolcetto-scherzetto. Halloween tra gli enigmi. È festa per i bambini

Dolcetto o scherzetto? Al Campo Scuola di Pesaro ieri pomeriggio, durante i festeggiamenti della ricorrenza più spaventosa dell’anno – Halloween – i bambini e le bambine non hanno reclamato nessuno dei due. Piuttosto, erano impegnati a correrei nei prati di via Respighi a caccia di indizi utili a risolvere gli enigmi più disparati, realizzati dall’associazione ‘Millepiedi’ e dai ‘Giochi di Kim’. "Un modo diverso per festeggiare Halloween – spiegano le mamme e i papà presenti ieri pomeriggio al Campo Scuola –. In realtà è uno stratagemma – aggiungono sorridendo – per far abbassare la glicemia ai nostri figli, evitando dolcetti e caramelle che ci fanno spendere i soldi dai dentisti".

Ma a parte gli scherzi, in realtà l’iniziativa ogni anno molto partecipata viene apprezzata da grandi e piccini proprio per il coinvolgimento che riesce ad esercitare su tutta la famiglia, e anche ieri pomeriggio i partecipanti, divisi per squadre, si sono sfidati a risolvere gli enigmi prima degli avversari. "Divertentissimo – continuano le mamme Luana, Francesca, Eva ed il papà Andrea –, vediamo i bambini che corrono sui prati da quando siamo arrivati, si divertono e cercano di risolvere il caso trovando il codice nascosto tra le tappe della caccia al tesoro. Noi, dalla nostra, cerchiamo di batterli sul tempo e di arrivare alla soluzione prima di loro, perché siamo comunque agguerriti. Abbiamo cercato di evitare il solito ‘dolcetto o scherzetto’ perché ogni anno che passa vediamo le facce contrarie nei volti dei vicini di casa che ogni volta aprono la porta per rispondere alla classica formula di rito".

Un Halloween però che ha lasciato spazio anche al maltempo e al forte vento che, come nel caso delle iniziative al Campo Scuola, hanno cambiato un po’ i piani: "Doveva esserci l’escape room organizzata da Enigma Escape ma il vento e la pioggia di ieri notte (ndr, lunedì notte) hanno lacerato il tendone dove doveva svolgersi il gioco, che sarebbe stato un altro bel passatempo per grandi e piccini – spiega Sabina Albanese dell’associazione Millepiedi –. Abbiamo spostato tutto all’ultimo all’aperto ed è andata bene ugualmente. Però – aggiunge – è sempre bello vedere le famiglie che si riuniscono e si divertono insieme".

Per chi non fosse riuscito a festeggiare Halloween ieri, può sempre correre ai rimedi immergendosi nella natura e raccogliendo zucche e verdure di stagione al vivaio Pascucci oggi dalle 9.30 alle 18 (strada in Sala 133). L’unica cosa che vi servirà è un coltello o una forbice per poter raccogliere gli ortaggi dal terreno.

Giorgia Monticelli