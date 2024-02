Niente liceo del Made in Italy a Fano. L’Apolloni-Nolfi declina l’invito

A settembre chi vorrà potrà frequentare il liceo del Made in Italy. Il nuovo indirizzo è stato attivato dal liceo Mamiani di Pesaro e dal liceo Laurana Baldi di Urbino: entrambi le scuole accoglierannoiscritti fino al 10 febbraio. A Fano, il liceo Apolloni Nolfi, invece ha declinato l’offerta. Perché? Lo chiediamo al dirigente scolastico Samuele Giombi.

Preside Giombi, avevate le carte in regola per aprire anche voi un liceo del Made in Italy anche a Fano. Infatti anche voi come Mamiani e Baldi avevate il requisito necessario, avendo cioè già un liceo delle Scienze Umane con un indirizzo socio economico su cui incardinare il nuovo indirizzo del Made in Italy. Perché invece non avete nemmeno avanzato la domanda di attivazione alla Regione?

"Non è una decisione che ho preso da solo, ma è frutto dell’organo collegiale scolastico e motivata da tre ragioni principali".

Quali?

"Che la proposta del nuovo indirizzo di studio in questo momento dell’anno scolastico costituisse una forzatura: in primo luogo in quanto affrettata nei tempi (trovandoci ormai in una fase molto avanzata e quasi conclusiva del periodo di presentazione dell’offerta formativa in vista dell’apertura imminente delle iscrizioni). Tenga conto che la nostra presentazione dell’offerta formativa si è avviata a novembre".

La seconda ragione?

"L’Organo ha ritenuto di vedere nella proposta attuale del nuovo liceo un difetto per incompletezza, in quanto sono note ad oggi le materie di insegnamento del solo primo Biennio e la proposta si presenterebbe dunque non adeguatamente supportata da indicazioni/programmi e obiettivi di apprendimento oltre che priva di un curricolo e di un piano orario delle diverse discipline per l’intero ciclo quinquennale (come quelli invece presenti nelle cosiddette "Indicazioni nazionali" vigenti per i diversi tipi di liceo). I docenti, perciò, hanno ritenuto che non fosse serio presentare alle famiglie un percorso incompleto ed a pochissimi giorni dall’apertura iscrizioni".

Parlava poi di una terza ragione?

"Sì. La terza ragione espressa dall’organo collegiale del nostro liceo è un’altra delle stesse messe in luce dalla Rete nazionale dei licei economico sociali (cui anche noi aderiamo e che nelle Marche ha come capofila il liceo Vittorio Emanuele II di Jesi): cioè il fatto che sono sembrate poco chiare le modalità di confluenza tra liceo Economico Sociale e liceo Made in Italy a partire dagli anni scolastici successivi rispetto al prossimo (cioè dall’a.s. 2025-26). Tenga conto che la nostra scuola crede molto nella valenza culturale e formativa dell’attuale liceo Economico Sociale; dopo che nel 2010 una legge lo ha istituito come opzione interna al liceo Scienze Umane, vi abbiamo investito molto in questi anni e, crediamo, con risultati positivi (con progetti di cooperazione, scambi scolastici con altre scuole europee dei tre Paesi le cui lingue sono oggetto di studio, rapporti di partenariato con diversi soggetti del territorio e non solo); si tratta di un patrimonio culturale-educativo che non si vuole vada perduto o ridimensionato".

Saranno possibili dei ripensamenti?

"Per il futuro, una volta che nei prossimi mesi il Ministero avrà reso noto il piano degli studi dell’intero quinquennio con relative indicazioni/programmi al pari degli altri licei, credo che l’organo collegiale dovrà rivalutare la questione. In ogni caso, sarà mia cura, oltre che mio dovere, riproporla".