"Niente lirica al ‘Rossini’? Incredibile, resto senza parole"

Pesaro, 28 gennaio 2023 – "Quest’anno non si fa il Rof al teatro Rossini? Rimango davvero senza parole. E’ incredibile". Patrizio Borchia, titolare della paninoteca Harnold’s, è da anni un punto di riferimento per il festival. "Sono qui nella piazza a fianco del teatro da 41 anni – dice l’oste più conosciuto della città – diciamo che lavoro con il Rof dalla sua seconda edizione. C’è una vicinanza affettiva con tutti i cantanti, i melomani più affezionati, le maestranze. Non c’è Rossini faremo con Puccini, mi viene da dire sdramattizzando un po’. Nel mondo ci sono tanti problemi, noi possiamo sopravvivere e cavarcela anche senza il teatro per un anno". Le promesse pubbliche parlano di lavori legati alle ultime scosse del terremoto, ma i guai vengono da più lontano e già l’anno scorso il Rossini sembrava a rischio. In Comune hanno lavorato duramente per sistemare i problemi di tenuta dell’edificio. "In realtà noi pesaresi dovremmo fare un monumento – dice Patrizio Borchia – a Gianfranco Mariotti che ha inventato il Rof ad inizio anni ottanta e poi gestito il festival fino all’altro ieri. Lo dico da operatore economico e da cultore di una città accogliente. Io sto col Rof anche...