Niente pannoloni gratis a invalido, la famiglia paga mille euro l’anno. Poi scopre che ne aveva diritto

Pesaro, 14 settembre 2025 – “Mi sono sentita presa in giro. Ma anche amareggiata per la totale mancanza di attenzione nei confronti dei problemi dei disabili e delle loro famiglie”. Lo sfogo arriva da E.F. sorella di un invalido al 100% di Urbania, al quale in questi ultimi dieci anni non sono stati forniti gratuitamente i pannoloni per il fratello. Nonostante ne avesse diritto.

Tutto ha inizio con una telefonata da parte di Ast nel 2015, quando un’operatrice comunica telefonicamente alla famiglia che per mancanza di risorse, l’azienda sanitaria si trova costretta a sospendere la fornitura gratuita dei pannoloni. Da allora la famiglia provvede all’acquisto autonomamente, con un aggravio sul bilancio familiare di oltre mille euro l’anno. Per poi scoprire qualche giorno fa che, poco tempo dopo l’interruzione annunciata alla famiglia, le consegne gratuite dei pannolini erano state riattivate. Nessuno però nel frattempo, dall’Ast ai servizi sociali, ha mai avvisato la famiglia della possibilità di accedere nuovamente alla fornitura e nemmeno il medico di base ha provveduto a inoltrare la richiesta all’azienda sanitaria. Così per 10 anni.

“Ho scoperto di averne diritto l’altro giorno per caso, quando ha suonato alla porta di casa un fattorino che ci ha chiesto informazioni su una nostra vicina a cui doveva consegnare i pannoloni – racconta la sorella del disabile - . Da lì, parlando con la signora abbiamo capito cosa era successo. E non nego che mi è salita la rabbia. Le occasioni per inoltrare all’Ast la richiesta della fornitura infatti non sono mancate. In questi anni il medico di base ha fatto per noi la domanda per l’Home care premium Inps (fondi a sostegno dei disabili per i dipendenti statali) per una somma dai 50 ai 70 euro che copre soprattutto gli interventi di fisioterapia, ma mai ci ha parlato del servizio pannoloni. Noi, intanto continuavamo a indebitarci. Non dormiamo la notte per pensare a come pagare tutto quello serve per rispondere ai tanti bisogni di mio fratello. Tutto questo fa male. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle distrazioni colpevoli. Come se la nostra fatica non esistesse, come se qui soldi non avessero peso. Per questo, non posso digerire la leggerezza con cui il medico di base, l’altro giorno dopo aver inoltrato la richiesta del servizio, mi ha detto che tutto era a posto e non c’era alcun problema. Per questo adesso voglio che ci diano quello che ci è stato tolto”.

Si parla di 10mila euro in tutto, circa mille euro l’anno. “Voglio la casa piena di tutti quei pannoloni che non ci stati dati in questi 10 anni. Per noi, ma anche perché nessun’altra famiglia venga dimenticata”. Nel merito, Ast dichiara totale disponibilità. “E’ necessaria un’istanza della famiglia nei confronti dell’azienda sanitaria e la prescrizione del medico di base – fanno sapere da Ast -. Riconosciuto il diritto, verranno consegnati anche gli arretrati”.