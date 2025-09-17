Niente più sosta breve al mercato, e si scatena parcheggio selvaggio in rotatoria

Fermata selvaggia in rotatoria è la nuova moda inaugurata ieri al mercato di San Decenzio. E’ accaduto quando si è sparsa la voce, tra la clientela dell’agroalimentare, che non sarà più possibile usare la decina di parcheggi “mordi e fuggi“ situati all’ingresso da via Mirabelli. Ieri è entrato in vigore il divieto di sosta e dal prossimo martedì scatterà la multa. La gente, quando l’ha saputo, leggendo i segnali di divieto di sosta, ha azzardato alternative improponibili. Perché? Gli stalli gratuiti eliminati erano a tempo ed erano molto gettonati dalla clientela dell’area agroalimentare: erano stati autorizzati per agevolare il carico di sacchetti pesanti, pieni di frutta e verdura. La soluzione era stata pensata proprio in base alle abitudini risalenti a quando l’agroalimentare era in Largo Bachelet: lo spiazzo restava molto vicino a dei posti auto. "Il divieto si è reso necessario a seguito di tante segnalazioni di pericolo", ha spiegato l’assessore Sara Mengucci. Oltre al parcheggio in doppia fila, ci sono stati automobilisti che si sono addentrati tra le bancarelle rischiando di investire i passanti. Il fatto che ci sia un parcheggio davanti al cimitero, a 50 metri dall’agroalimentare, non è visto come una soluzione praticabile dai clienti, resistenti a girare troppo con i sacchi pieni. Qualcuno ieri ha lanciato l’idea di coinvolgere i “nonni vigili“ per gestire, alla buona, il traffico e ripristinare gli stalli mordi e fuggi.

Solidea Vitali Rosati