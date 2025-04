Niente scuse: è la Giornata dell’attività fisica

In occasione della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, Comune di Pesaro in collaborazione con Ast e Università degli Studi Urbino, organizza una mattinata ricca di iniziative al parco Miralfiore. L’appuntamento è oggi, dalle 9 alle 13, con 23 associazioni sportive del territorio, insieme agli operatori della Medicina dello Sport dell’Ast, tutti pronti a promuovere, nello spirito dell’iniziativa, l’importanza di "prendersi cura di sè" partendo proprio dall’attività fisica. La sedentarietà, infatti, è riconosciuta come uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie croniche come l’obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari o i disturbi muscolo-scheletrici. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), almeno il 25% degli adulti e l’81% degli adolescenti non raggiungono i livelli raccomandati di attività fisica.

A livello locale, l’Ast sta lavorando proprio per promuovere sani stili di vita, ma permangono difficoltà nel coinvolgimento della popolazione in iniziative strutturate. "La Giornata Internazionale dell’Attività Fisica – sottolineano gli organizzatori – rappresenta un’opportunità per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del movimento quotidiano, promuovendo azioni concrete che possano tradursi in abitudini durature. Una parte importante dell’attività del Piano di Prevenzione regionale è proprio dedicata allo sviluppo di progetti trasversali, capaci di coniugare azioni positive che favoriscano sani stili di vita a partire dai bambini, dagli adolescenti ma anche negli anziani, in chi convive con una malattia cronica degenerativa e con chi si trova in condizione di fragilità fisica, mentale e sociale".

"Sarà una grande festa dello sport, del benessere e della comunità, che ci ricorda quanto sia importante muoversi, stare all’aria aperta e condividere momenti di salute e vitalità insieme - commenta l’assessora allo Sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora –. Ringrazio le associazioni coinvolte e i cittadini che prenderanno parte alle attività. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per promuovere stili di vita sani, ma anche un’occasione per valorizzare il grande patrimonio umano e associativo che arricchisce il nostro territorio". "L’evento ha la finalità di avvicinare i cittadini e le famiglie a differenti proposte di attività fisica, per conoscere e sperimentare nuove opportunità per essere sempre più attivi. L’obiettivo è di favorire l’adozione di una attività piacevole all’interno delle attività di tutti i giorni, che diventi un’abitudine e venga mantenuta nel tempo" la conclusione di Monica Tiberi, medico dello sport.

l.d.