Niente settimana corta alle medie. Il verdetto: a scuola anche il sabato

di Sandro Franceschetti

Niente settimana corta per gli studenti della secondaria di primo grado di Marotta. Si va a scuola anche il sabato. Nel sondaggio indetto dall’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’ la percentuale di favorevoli alla modifica, che sarebbe entrata in vigore nel prossimo anno scolastico, ha sfiorato il 60% (è stata esattamente del 59,28), ma per il passaggio dai 6 ai 5 giorni settimanali di lezione serviva una maggioranza qualificata del 70%. Gli aventi diritto al voto erano i genitori di 455 alunni (un voto per ogni studente) frequentanti la quarta e la quinta ‘elementare’ e la prima e la seconda ‘media’. Di questi, hanno partecipato al sondaggio in 307, pari al 67,47%, per cui il quorum del 67% necessario per rendere valida un’eventuale vittoria del ‘sì’ é stato raggiunto. E’ mancata, quindi, solo la maggioranza qualificata, che sarebbe stata ottenuta con 215 voti favorevoli, a fronte dei 182 espressi.

In sostanza, la settimana corta per tutti gli alunni delle ‘medie’ di Marotta, stante il numero dei genitori che si sono espressi, è stata bocciata per 33 voti. E al di là di questo dato ce n’è un altro che deve far riflettere: una percentuale totale di votanti del 67,47 sta a significare che oltre 32 genitori su 100 non si sono espressi su una decisione destinata a cambiare la vita scolastica dei loro ragazzi. Forse questi numeri sono frutto di una strategia di parte dei sostenitori del ‘no’, che hanno puntato a non far raggiungere il quorum, ma un certo dubbio rimane e apre interrogativi.

Detto ciò, ad aver proposto il passaggio ai 5 giorni è stato il Comitato dei genitori, che comprende gli 8 rappresentanti dei genitori stessi in seno al Consiglio d’Istituto più quelli di ciascun plesso, dall’infanzia alle ‘medie’ passando per le primarie. E proprio una mamma che fa parte del Consiglio d’Istituto, che era favorevole alla settimana corta, evidenzia: "Marotta ha purtroppo perso un’occasione. Del resto, il fatto che il 60% dei votanti abbia detto sì al cambiamento è un segno inequivocabile che sul territorio c’è un’esigenza di andare in questa direzione". "Premesso che mi dispiace che uno su tre degli aventi diritto non abbia votato – sottolinea un papà del fronte del ‘no’ – esprimo soddisfazione da parte dei genitori e dei nostri ragazzi, con cui ci siamo confrontati".