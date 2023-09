Niente stipendio per 45 dipendenti. Uf Lamiere: sciopero

Situazione molto critica alla UF di Montecchio, un’azienda che lavora il ferro come terzista anche per gruppi importanti come la Rivacold. L’azienda ancora deve pagare gli stipendi di agosto e non ha versato nemmeno i 12 euro per la sanità integrativa. Non sarebbe stato versato nemmeno il Tfr e cioè il trattramento di fine rapporto. Situazione preoccupante perché, stando a un incontro avuto tra la proprietà e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, l’azienda non è in grado in questo momento nemmeno di pagare il ferro da lavorare. Questa fabbrica che ha 45 dipendenti e circa 7 milioni di fatturato nel 2022, sta attraversando un non facile momento sotto il profilo della liquidità. Anzi. I sindacati al termine dell’incontro avuto due giorni fa con la proprietà, scrivono: "Visto l’atteggiamento aziendale poco collaborativo, nonostante la piena disponibilità delle organizzazioni sindacali a trovare soluzioni, informiamo che lo sciopero di tutti i dipendenti si conferma fino a nuova comunicazione e che è convocata per oggi alle 8 in azienda un’assemblea con tutti i dipendenti per decidere assieme le ulteriori misure da prendere". Anche se è stato promesso che verrà pagato un acconto dello stipendio di agosto di circa 700 euro, la situazione dei dipendenti è arivata al limite perché "da tanti anni vivono una condizione lavorativa ed economica a dir poco incerta, a causa dei cronici ritardi degli stipendi, dei mancati pagamenti del welfare quali diritti sanciti dal contratto nazionale di lavoro".