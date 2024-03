Nigeriano alla sbarra, aveva terrorizzato tutti all’hotel Elvezia

Aveva terrorizzato gli ospiti dell’hotel Elvezia il 13 agosto scorso quando, preso dalla rabbia, danneggiò le porte a vetrata dell’hotel in viale Fiume e aggredì Andrea Verde, uno dei due titolari. Ieri, davanti al giudice Lorena Mussoni, è proseguito il processo a carico del 24enne nigeriano – ora in carcere - accusato di danneggiamento, lesioni e tentata estorsione aggravata: perché pretendeva anche che gli venissero dati 1500 euro, una camera tutta per sé, 5 donne nigeriane, uno chef nigeriano e un menù, anche quello nigeriano.

In udienza sono stati ascoltati i due carabinieri che in quel 13 agosto andarono sul posto poco dopo la chiamata dei titolari, che lamentavano una situazione ormai fuori controllo. Avevano dato al ragazzo 50 euro per pagarsi il treno che lo avrebbe dovuto portare a Jesi, dove gli era stata trovata una sistemazione alla Casa delle genti della Caritas del posto, ma una volta presi quei soldi ritornò in stanza facendo quelle assurde pretese.

Il giovane, presente ieri mattina in aula e scortato da tre guardie, al momento dei fatti aveva iniziato a scagliare contro le porte dell’hotel, dei bidoni trovati sulla strada e dei sassi grandi circa 15 centimetri con cui frantumò le vetrate e colpì anche il titolare Andrea Verde. All’arrivo delle forze dell’ordine il ragazzo è stato trovato in mutande, seduto sul marciapiede ma capace di intendere e volere.

Il 4 aprile sono chiamati a testimoniare anche i due titolari dell’hotel Elvezia.

"Ci tengo a precisare che noi non vogliamo vendetta ma ci auguriamo un serio e utile percorso di rieducazione per il ragazzo a cui sono stati diagnosticati dei problemi di gestione della rabbia – ha sottolineato Verde -. La comunità africana che ospitiamo in hotel ci dimostra ogni giorno che è possibile fare un bel lavoro di integrazione e che non è giusto fare di tutta l’erba un fascio. Per questo – conclude – prosegue senza sosta la mia battaglia per l’inclusione e per l’aiuto a chi, oggi, non ha più nulla".

Giorgia Monticelli