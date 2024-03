Nigeriano gli fracassò la vetrata dell’hotel. Ma il titolare, Andrea Verde, ritira la querela

Si sarebbe dovuto presentare in aula il mese prossimo per far chiarezza su quanto accaduto il 13 agosto scorso nel suo albergo, all’hotel Elvezia in viale Fiume. Andrea Verde (foto), però, cambia le carte in tavola: "Ho dato mandato al mio legale di ritirare la denuncia nei confronti del ragazzo – un nigeriano, all’epoca dei fatti 23enne, che per uno scatto d’ira aveva seminato il panico in hotel, frantumando una vetrata d’ingresso e aggredendo fisicamente, con una pietra, anche lo stesso titolare -. I fatti di quel giorno ebbero conseguenze drammatiche per il giovane (arrestato) e per il nostro albergo che divenne oggetto di attacchi feroci da parte di quei benpensanti che predicano tolleranza ed integrazione a condizione che i ‘diversi’ non abitino vicino alle loro case. Anche la politica pesarese – sottolinea Verde - si è mostrata imbarazzata: esalta la società multiculturale proteggendosi tuttavia dalla diversità. Di fronte a questa ipocrisia ho deciso di ispirarmi alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e al terzo principio della Rivoluzione francese: la fratellanza. Ci sono dei momenti in cui una società si deve unire intorno a dei valori universali. Quando l’odio si sostituisce alla critica, bisogna avere il coraggio di riscoprire la fratellanza come risposta all’individualismo. Quella fratellanza che nessun destino può cancellare".

Giorgia Monticelli