Nilvana, rianimata per circa un’ora

Hanno provato a rianimarla per circa un’ora prima di arrendersi. Emergono i particolari di ciò che è avvenuto durante le operazioni di soccorso ai feriti dell’incidente di Villanova di Montemaggiore. Nilvana Servadio non è morta subito. Dopo il cappottamento nel dirupo, parlava, reagiva, era lucida. I sanitari sono accorsi ma hanno capito in fretta che stava perdendo conoscenza. Le è stato fatto il massaggio cardiaco a lungo ma senza fortuna.