Ninel Donini a FdI:: "Non mi ero accorta di essere “potente“"

Con un comunicato l’ex consigliere regionale Ninel Donini puntualizza il suo passato impegno politico per la sanità e replica alla sezione di Cagli di Fratelli d’Italia: "Non mi sorprendono il tono minaccioso ed il contenuto denigratorio nei confronti dell’avversario, presenti nel comunicato di Fratelli d’Italia, apparso qualche giorno fa sulla stampa, perché so che questo è il modo di intendere la battaglia politica da parte di molti, in questo caso di Fratelli d’Italia. Vengo rappresentata come l’artefice di tutte le carenze e le difficoltà dei servizi sanitari nella provincia di Pesaro Urbino ed anche del declassamento della strada statale Flaminia, avvenuto nel 2001, quando non ero più consigliere regionale e su richiesta del consiglio provinciale. Non riesco a riconoscermi nella “potente di sinistra“ come vengo definita. Di sinistra sicuramente e sempre, ma di essere potente non mi ero accorta. Lo prendo come un complimento e ringrazio. Sono stata in consiglio regionale dal 1995 al 2000, nel 1998 venne approvato il piano sanitario che mantenne tutti i piccoli ospedali che rientravano in criteri stabiliti, come la distanza dall’ospedale con maggiori specialità che doveva essere superiore a 30 km. I criteri vennero elaborati con il contributo degli amministratori e dei tecnici di tutte le realtà delle Marche, sede di ospedali minori Si vadano a leggere gli atti del consiglio regionale, compresi quelli della commissione sanità, gli emendamenti firmati da me e da altri consiglieri ed approvati. I denigratori potranno soddisfare tutte le loro curiosità. Nella nostra provincia rimasero gli ospedali di Cagli, Pergola, Fossombrone e Sassocorvaro. Ricordo quindi al circolo di Fratelli d’Italia estensore del comunicato di Fratelli d’Italia, che l’ospedale di Pergola, l’allora sindaco Baldelli, oggi assessore, lo trovò… salvato! Nel 2009 ho lasciato il Pd, ma ho continuato, pubblicamente, sulla stampa, sui social, nelle riunioni politiche, a criticare le scelte dell’assessore alla sanità Mezzolani, prima, e del presidente Ceriscioli, poi. Infine mi pare opportuno ricordare un antico detto “Quando non sai gestire le difficoltà del presente, inventa bugie, spargi veleno e prometti un futuro roseo“. È ciò che fa Fratelli d’Italia con il suo comunicato", conclude Ninel Donini.