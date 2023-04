Nipote 007 smascherò la ladra che rubava in casa della zia Ora è arrivata la condanna

In slip e con i guanti per i piatti per non lasciare impronte, era andata a rubare nell’appartamento della sua proprietaria di casa. Non proprio lo stile di Eva Kant. Neppure per quel che riguarda il bottino. Soldi (35 euro), portafogli, ma anche biscotti e cibo di vario tipo, quello che si è portata via in un paio di incursioni. Ma a mettere fine a quelle visite, ci aveva pensato la telecamera nascosta piazzata dal nipote della vittima.

Scoperta, denunciata e arrivata a processo, ieri quell’inquilina infedele, una fanese di 67 anni, è stata condannata per furto aggravato dal giudice Andrea Piersantelli a un anno e 10 mesi di reclusione, 450 euro di multa e al pagamento di 2mila euro come risarcimento danni alla sua proprietaria di casa (difesa dall’avvocato Alessandra Angeletti). Niente beneficio della pena sospesa. L’imputata ha infatti un vecchio precedente e sempre per lo stesso reato.

La storia era rimbalzata anche in alcune trasmissioni televisive. La vittima dei furti, all’inizio pensava che quelle sparizioni fossero frutto della sua sbadataggine. Poi però quando ha visto che a volatilizzarsi erano anche pacchi di biscotti e altre cibarie, allora ha capito che c’era sotto qualcosa di strano. Così l’anziana zia ha chiesto aiuto al nipote il quale, come un perfetto 007, ha piazzato una telecamera nascosta in casa. E non hanno dovuto aspettare molto. Quando hanno visionato le immagini, ecco che hanno scoperto il misterioso autore di quelle incursioni. Immortalata l’inquilina del piano di sopra, che in un’occasione, si è intrufolata in casa con quella mise non d’ordinanza: in mutande e con le mani infilate in guanti da cucina.

