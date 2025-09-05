"No a processi sommari. Borgo Pace è luogo civile"

Il sindaco di Borgo Pace Romina Pierantoni non ci sta dopo l’accoltellamento che ha coinvolto due suoi concittadini. Un fatto violento e, per fortuna, inusuale a queste latitudini che però non può connotare da solo una comunità unita, operosa e ospitale come quella del piccolo comune ai piedi dell’Alpe della Luna. "Respingo totalmente la descrizione fatta della mia comunità come un paese dove la fragilità sociale sfocia in episodi violenti come valvola di sfogo – spiega infatti Romina Pierantoni –. Con onore rappresento gente per bene e pacifica. Casi sporadici non possono e non devono darne un’immagine distorta legata alla violenza. È vero che siamo marginali, lontani dai grandi centri, ci mancano i servizi e quelli che ci sono li paghiamo cari, ma viviamo qui per scelta e non per disperazione! Tutti insieme resistiamo e cerchiamo di sopportare e sopperire, ciascuno nei propri ruoli, alle mancanze difendendoci e combattendo tutti i giorni. Allo stesso modo però continuiamo a beneficiare della libertà e del "ben-essere" che deriva dalla bellezza dei nostri paesaggi, dal nostro ambiente incontaminato, dai valori che abbiamo saputo conservare e tramandarci e che fanno di tutti noi un luogo in cui la sostenibilità è frutto del dare e dell’avere: il singolo sostiene la comunità, la comunità sostiene il singolo. Se di disagio si vuole parlare esiste sì anche a Borgo Pace ma non è legato ad essere piccoli e marginali ma al malessere che oggi coinvolge la nostra società, forse meno a Borgo Pace che nei centri più grandi. Forse i problemi alla base del fatto accaduto potrebbero essere ben diversi da un semplice disagio domestico".

La riflessione del sindaco non sorprende, la Pierantoni c’è sempre stata in difesa del suo comune ma anche del territorio dell’alta val Metauro, vedasi le battaglie sull’eolico, sull’accorpamento delle scuole e sulla difesa della pluriclasse, sui rischi - sociale e per il bilancio comunale - dell’accogliere grandi numeri di richiedenti asilo su territori marginali con popolazione numericamente ridotta, oppure nelle vicende che hanno visto per due volte interrotta la strada del valico di Bocca Trabaria, direttrice fondamentale di scambio con l’Umbria e la Toscana. Proprio la sindaca Pierantoni ha lanciato ormai da qualche anno lo slogan "Borgo Pace, dove si sta bene", proprio per fare emergere la quiete, i ritmi di vita naturali, il benessere che regala vivere a contatto con la natura qui dove caos e code ai semafori sono sconosciuti, non roviniamo la fiaba del Borgo della Pace per un episodio.

Andrea Angelini