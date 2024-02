"No ai container per le batterie elettriche"

"Speriamo che intervenga anche il sindaco Massimo Seri, visto che a Carrara non solo ci è nato, ma ha casa anche la moglie", dicevano ieri i suoi ex vicini di casa. Perché sta scoppiando un altro caso che è legato alla centrale elettrica: un parco di qualche ettaro destinato a posizionare i container per lo stoccaggio e l’accumulo di energia. Il problema è emerso e viene segnalato dal comitato "Uniti contro la centrale di Carrara".

"Sono andati a bussare per l’acquisto dei terreni anche da un mio vicino di casa – dice Davide Delvecchio che è passato dall’Udc a Fratelli d’Italia –. Si tratta di una agenzia immobiliare di Senigallia. Una operazione simile la stava facendo anche un paio di anni fa ma fortunatamente l’abbiamo sventata, ma ora ci stanno riprovando e per questa ragione il comitato sta lanciando l’allarme. Container con dentro batterie, no una discarica? Vero questo, ma stiamo parlando di ettari e siamo a cinquecento metri dalle abitazioni. Quest’area non è industriale ma agricola perché qui si coltivano ancora i cavolfiori".

Ma chi ha fatto il porta a porta tra Carrara e Lucrezia? L’agenzia immobiliare è di Senigallia e fa riferimento a Luca Gresta: "Stiamo cercando terreni su incarico di alcuni studi professionali che fanno capo ad una multinazionale che opera nel settore. Non ci stiamo muovendo solamente alla periferia di Fano, ma in tutta Italia dove sono presenti centrali elettriche. Per quello che mi riguarda io non ho ancora chiuso nessun accordo per la cessione di terreni, che fra l’altro devono avere caratteristiche particolari, ma si sono mossi anche altri e qualcuno deve aver fatto un compromesso. I terreni? Vanno da due ad otto ettari. Vorrei comunque ribadire – conclude Gresta – che qui non si parla di discariche di batterie, ma di posizionare dei container per l’accumolo di energia, per non disperderla".

Comunque il comitato ha le antenne tese ed a proposito dell’immobiliare di Senigallia dice: "Propone offerte di acquisto pari a due tre volte superiori al valore commerciale...". Per aggiungere poi: "E’ intollerabile che si cerchi di sfruttare la buona fede degli abitanti e la vulnerabilità economica di alcuni per fini speculativi che minacciano il nostro ambiente e il nostro modo di vivere".

La ricerca di aree per la realizzazione di batteria di stoccaggio di energia elettrica, non è casuale "perché il nostro territorio – continua il Comitato – è già alle prese con la presenza di centrali elettriche, e ciò che ci preoccupa di più è l’imminente costruzione di una centrale elettrica di grande impatto ambientale, come l’Adriatik Link per la quale attendiamo da tempo proposte mitigative". Un’area quella tra Carrara e Lucrezia con circa 12mila abitanti, una comunità evidentemente compatta "perché abbiamo denunciato e combattuto proposte simili da parte della società inglese Tep ed altri progetti di campi fotovoltaici che sono stati bloccati", continua il Comitato contro la centrale elettrica. Un comunicato che si chiude con un appello: "Basta, chiediamo all’amministrazione comunale di tutelare le nostre aree con una modifica al Prg del comune di Fano che vincoli tutte l’area".