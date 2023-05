"No al biodigestore, Feronia ci rinunci"

Sauro Marcucci, leader di minoranza a Terre Roveresche, chiede a Feronia di prendere atto che un’intera popolazione è contraria al biodigestore e di rinunciare al progetto. E, contestualmente, esorta i 7 comuni dell’ex Comunità Montana del Metauro, che pagano insieme il post mortem della discarica di Barchi, a rimanere uniti. "Capisco che Feronia è stata fuorviata dal via libera iniziale dato da Sebastianelli, ma se non ci ha pensato lui o l’ex vicesindaco Patregnani, che è di Barchi, a rifiutare questo impianto, ci ha pensato un’intera popolazione, che è insorta, e Feronia dovrebbe prenderne atto e ritirarsi".

Il capogruppo di opposizione fa poi riferimento alla proposta di project financing per la realizzazione del ‘capping’ nella discarica, avanzata da Feronia ai 7 comuni (oltre a Terre Roveresche, Fossombrone, Colli al Metauro, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino e Sant’Ippolito), con una parte di risorse che sarebbero messe proprio da Feronia, che dovrebbe risolvere il post mortem. "La proposta di compartecipare alle spese della discarica, è uno specchietto per le allodole, perché il risparmio sarebbe di pochi euro a cittadino e penso e spero che i comuni della ex Comunità Montana non si ‘vendano’ a discapito del nostro Comune. Se dovesse succedere si romperebbe l’unità territoriale dei decenni passati e a quel punto il quadro cambierebbe completamente. Primo, perché il gestore della discarica è Terre Roveresche e senza il suo assenso gli altri comuni non possono fare nulla. Secondo, perché se il contributo di Feronia è considerato un indennizzo per avere il biodigestore, tale indennizzo deve andare a Terre, dove insisterebbe l’impianto, e non agli altri comuni".

Marcucci aggiunge: "Io non so cosa stia facendo Sebastianelli in questa vicenda, ma ora ci ritroviamo isolati, con un biodigestore autorizzato a Feronia, un’altro di prossima realizzazione dal Comune (il sindaco ha prospettato la costruzione di un mini impianto da 500 tonnellate, sufficiente per i 5.200 abitanti di Terre Roveresche, coi fondi del Pnrr, nell’ecocentro di via Mattei, a Orciano, ndr), il Tar che ha rigettato il ricorso, gli altri comuni che seppur poco potrebbero guadagnarci, mentre i nostri cittadini rimarrebbero coi rischi ambientali ed economici. Sebastianelli dovrebbe chiamare i sindaci, far presente i rischi, proporre la sottoscrizione di un documento di contrarietà al biodigestore. Poi, insieme, bisogna far sentire la voce in Provincia e all’Ata per la questione post mortem e definire un impianto o degli impianti pubblici non pericolosi e in siti più idonei".

s.fr.