No al deposito gas, fronte disunito. Comitati distanti da ’EveryOne’

Diversamente uniti contro il deposito di gas liquido che la Fox della famiglia Berloni vorrebbe realizzare alla Torraccia. Perché nella manifestazione in piazza di ieri mattina, da una parte i comitati uniti sotto la sigla "Campagna stop Gnl" e da un’altra parte, accanto al Comune, una tenda-banchetto di EveryOne Group organizzazione guidata da Roberto Malini. Sotto la prefettura si sono alternati al microfono un po’ tutti gli esponenti dei comitati, compresi quelli che hanno fatto la campagna contro la discarica di Riceci. Diversamente uniti perché una esponente di spicco dei comitati guardando il banchetto di EveryOne ha ironizzato: "Lì siamo ad un altro livello, arrivano tutti dall’università Normale di Pisa". Ad osservare anche esponenti dei 5Stelle che hanno lasciato la battaglia dei duri e puri prendendo la strada dei possibilisti. Polizia e Digos, quindi carabinieri, a controllare questa manifestazione che ha avuto più partecipanti del solito sotto la spinta dell’incendio scoppiato l’altra sera nel deposito Api a Falconara.

Una mattinata che ha rischiato anche qualche ‘scaramuccia‘ perché una delle manifestanti ha fermato un passante. Un tecnico dell’Eni che dopo aver dato un’occhiata al volantino, ha detto: "Voi non sapete di cosa state parlando...".

In questo variopinto scenario, comunque, emerge che ancora i vigili del fuoco non hanno dato l’ok al deposito della Fox perché ritenuto pericoloso ed è accanto anche al fiume Foglia. Nel volantino distribuito la critica è a 360 gradi perché "la reponsabilità è del governo Meloni che tramite il ministero dell’Ambiente ha rilasciato l’autorizzazione", ma è anche "della politica locale che ancora non ha preso una chiara posizione su questo progetto". Quindi "chiediamo un consiglio comunale monotematico con possibilità di intervento della cittadinanza. Anche i consiglieri regionali devono prendere pubblicamente posizione". Il volantino di Campagna stop Gnl" si chiude con "attiviamoci tutti perché questo scempio sia fermato". Le perplessità sono state esplicitate anche al Prefetto che ha ricevuto una delegazione promettendo il suo interessamento al ministero.

Ricapitolando la Fox Petroli ha presentato un progetto che prevede lo smantellamento di una parte dei grandi contenitori-deposito della Torraccia per realizzare vasche in cemento, sotterrate, per accumulare gas liquido per la trazione attraverso tubature che vanno ad alimentarsi nella condotta Snam realizzata alle pendici dell’Appennino.

m.g.