No al progetto della Fox. Ambientalisti in Comune pronti a dare battaglia

Questa mattina alle 10 nella sala del consiglio comunale si parlerà del progetto della Fox Petroli alla Torraccia. Abbattimento di una parte delle grandi cisterne del deposito per fare spazio a dei vasconi interrati per il contenimento del gas liquefatto che verrà convogliato nelle cisterne attraverso condotte collegate col metanodotto della Snam che da Pescara arriva fino a Ravenna. Un progetto che viene contestato dall’associazione "Acqua bene comune" e "Campagna per il clima fuori dal fossile", che stamattina illustrerà i progetti presentati dalla società Fox Petroli. L’opposizione è totale anche se ormai si è agli ultimi atti amministrativi perché la parziale riconversione dell’area ha già ottenuto l’ok dai ministero dell’Ambiente per quello che riguarda l’impatto ambietale ed anche di quello della Cultura per l’impatto paesaggistico.

Il Comune non ha detto nè sì e ne no, rinviando gli ok agli organi competenti, mentre ancora pare non sia stato accordato il via libera da parte dei vigili del fuoco locali e regionali. Le associazioni contrarie hanno trovato l’appoggio in maggioranza dei Verdi e l’Alleanza Verdi Sinistra che hanno anche annunciato una interrogazione parlamentare contro questo progetto. Anche "perché e vicino a quartieri densamente popolati, come quella della Tombaccia e di Villa San Martino". Revisione dell’area che viene messa sotto critica anche perché tutto il comparto Fox è in zona di esondazione del fiume Foglia.

Questa mattina si discuterà di questo progetto, ma è possibile che possano anche tenersi manifestazioni di protesta e picchetti anche alla sede della Fox. Gli organizzatori non lo escludono. Va detto che i vertici della società controllata dalla famiglia Berloni si sono detti disponibili ad illustrare in maggioranza il loro progetto dando in questo senso assicurazioni al sindaco Andrea Biancani. Tra quelli fortemente critici verso questa riconversione dell’area, come tutti i vertici dei Verdi pesaresi, anche l’ex assessore provinciale Luigi Taglioni, il quale fa anche questa considerazione: "Si pensava onestamente che un progetto del genere venisse spostato nell’area della Pica e quindi lontano dalle abitazioni. Questo anche alla luce del fatto che proprio accanto alla Pica è stata realizzata una centralina con tutte le tubature che è collegata alla condotta della Snam che porta il gas da Pescara a Ravenna. Ma evidentemente le supposizioni che circolavano e che s’erano fatte non erano vere".