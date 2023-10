No alcol alla guida. Il Comune gira un film

Il comune di Pesaro si mobilita contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Per questo, ha presentato tre anni fa una proposta di progetto al governo in collaborazione con Prefettura di Pesaro e Urbino, Unione Pian del Bruscolo, Università degli Studi di Urbino e Croce Rossa Italiana riuscendo ad arrivare al 14° posto nella graduatoria finale. Tra le cose messe in campo, anche la realizzazione di un video, il cui progetto è risultato vincitore del contest nella categoria “storytelling”; il video, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sull’uso di alcool e sostanze alla guida, verrà realizzato da un videomaker professionista; nello specifico il racconto è ambientato dapprima su una strada, dove verosimilmente è appena avvenuto un incidente stradale e poi nella corsia di una struttura sanitaria; l’ambientazione esterna viene resa con il posizionamento di due autovetture danneggiate da un incidente stradale; le due autovetture sono state reperite presso l’autocarrozzeria Drudi. Per portarle sul luogo del set, sarà necessario un carroattrezzi che dovrà muoversi nelle ore notturne. Il servizio è stato quantificato in 360,00 euro oltre iva. A quel punto, il video potrà essere girato.