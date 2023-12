No alcol e droga mentre si guida. Quel corto che arriva dritto al cuore

Vetri sparsi a terra e una macchina distrutta. Sul posto del passeggero, poi, si scorge una bottiglia ben riconoscibile di un noto superalcolico. Da lì, la corsa disperata verso l’ospedale tra i tentativi di rianimazione vani dei medici e della Croce Rossa. Poi, la morte.

In cinque minuti il cortometraggio ‘Gli Altri’ arriva dritto al cuore dello spettatore ricordando di quanto sia importante la responsabilità alla guida per i diretti interessati e per tutti coloro che poi, indirettamente, vivranno quel dramma: dai medici, ai soccorritori e, chiaramente, ai famigliari delle vittime. L’opera cinematografica, che rientra all’interno del progetto ‘Be.Responsible’ - promosso dalla Polizia locale e di Stato, dal Comune di Pesaro, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’università di Urbino e dalla Croce Rossa - è stato presentato ieri pomeriggio al Multiplex Giometti e sarà disponibile, in versione trailer, per tutto il periodo natalizio prima di ogni film.

"Un bellissimo lavoro che ci ha permesso di vedere un dramma sociale da un altro punto di vista: quello di chi lo subisce dall’esterno – ha spiegato il regista pesarese Alessandro Urbinati -. Uno sforzo immenso che ha creato un prodotto adatto non solo ai giovani ma anche agli adulti".

Presente durante la presentazione anche l’attrice Veronica Urban, nota agli spettatori del piccolo schermo per "Cuori", la fiction Rai firmata da Riccardo Donna, che non ci ha pensato due volte ad accettare il ruolo: "Nel corto interpreto una dottoressa che, purtroppo, non riesce a salvare la vita di una giovane coinvolta in un incidente stradale causato dall’assunzione di superalcolici. Un dramma – continua Urban – che è necessario eliminare con ogni mezzo".

Gli autori dello storytelling, e anche vincitori del progetto, sono invece i due gemelli Riccardo e Leonardo Scaloni, rispettivamente studenti al Marconi e Mengaroni appena 18enni, che attraverso l’arte hanno voluto mandare un messaggio forte e chiaro: "Per guidare è necessario essere responsabili non solo per se stessi ma anche per la vita degli altri. Porteremo con noi questo insegnamento che ci accompagnerà tra due giorni a dare l’esame teorico della patente con molta più consapevolezza".

Il progetto, che ieri è arrivato a compimento, è l’ultimo tassello iniziato con la creazione del murales di via Canale inaugurato lo scorso ottobre: "Fieri e soddisfatti – concludono la comandate della Polizia locale Francesca Muzzini e l’assessore Riccardo Pozzi -, grazie all’arte si mandano messaggi importanti che speriamo possano essere veicolati anche a livello nazionale".

Giorgia Monticelli