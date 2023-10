No alla Discarica di Riceci. Centinaia in piazza del Popolo per sbarrare il passo a Mms

Giovani, bambini, volontari, famiglie, nonni e passanti: ieri mattina più di 400 persone in magliette colorate con la scritta ’discarica, no grazie’ in piazza del Popolo a Pesaro per protestare contro il progetto di Marche Multiservizi. Un azzardo ambientale prima ancora che economico che si riassume così: costruire una mega buca nell’anfiteatro naturale di Riceci di Petriano per seppellirci 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali nell’arco di 25 anni. I soci pubblici di Marche Multiservizi, che sono la maggioranza col 53 per cento delle quote, a cominciare dal Comune di Pesaro, hanno detto no al progetto di discarica di Riceci mentre la parte privata, col 47% che fa capo ad Hera, non demorde dall’idea anche se, da sola, non ha la possibilità di fare nulla. Ma proprio questa incertezza riguardante l’iter autorizzativo, che è stato avviato anche se la conferenza dei servizi con la chiamata di tutti gli enti interessati non si è nemmeno aperta, ha mobilitato la gente che ieri mattina è confluita a Pesaro da Gallo di Petriano, Urbino, Montelabbate e territorio circostante. Tante le magliette con le scritte più bizzarre per dire no alla discarica, come quella di color verde che indossava l’ex sindaco di Petriano Domenico Passeri: "Esseri viventi, Riceci non si tocca". Al microfono si sono susseguiti in diversi, a cominciare da Andrea Torcoletti dell’associazione DiversaMente che ha aperto la manifestazione ricordando come in questa storia "Marche Multiservizi abbia mancato di rispetto e di trasparenza nei confronti dei cittadini preparando di nascosto un progetto di discarica in una delle zone più belle della provincia. Una scelta basata sulla mancanza del piano d’ambito che doveva essere fatto dalla politica, un vuoto che ha lasciato campo libero ai privati sentendosi legittimati ad individuare a loro scelta e con arroganza i terreni dove costruire discariche e biodigestori, come quello che si intende realizzare a Talacchio di Vallefoglia accogliendo nello stesso tempo rifiuti da fuori provincia nelle discariche di Ca Asprete e Monteschiantello, ormai prossime alla saturazione". Altri si sono succeduti al microfono, come Francesco Veterani di Urbino che ha portato la figlia di 5 anni che ha detto senza timidezze "Non vogliamo la discarica" e Flavio Angelini della Lupus in Fabula che chiede "il ritorno alla gestione pubblica". C’erano dei politici, in particolare Gianluca Carrabs, e la consigliera Micaela Vitri. Appuntamento il 15 ottobre per la camminata da Montefabbri a Riceci.

ro.da.