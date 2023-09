No alla discarica di Riceci, la lotta di associazioni e cittadini

Manifestazione in piazza del Popolo oggi a Pesaro dalle 10 per protestare contro l’intenzione dei soci Hera di Marche multiservizi di procedere con la discarica di Riceci. L’associazione Diversamente chiede "ai cittadini di manifestare con noi contro l’ennesimo sopruso che si sta perpetrando nei confronti dei cittadini di questa Provincia. Al sindaco di Petriano chiediamo non solo di “vigilare su ogni passaggio burocratico e legale al fine di garantire, in tutte le sedi, il rigoroso rispetto delle leggi” ma di partecipare, con i suoi concittadini, alla manifestazione e di lottare, soprattutto sul piano politico, affinché questo scempio non venga portato avanti. Desideriamo inoltre esprimere piena solidarietà e appoggio a Gianluca Carrabs, nostro compagno di viaggio in questa lotta, oggetto di querela per diamazione a mezzo stampa da parte dell’amministratore delegato di MMS.Come cittadini, che presto saranno chiamati al voto, ci chiediamo se è davvero così che i nostri amministratori pubblici intendono affrontare il confronto e la discussione, lasciando che si utilizzino i tribunali per attaccare chiunque non sia perfettamente allineato alle decisioni calate dall’alto e dettate da tornaconti di bilancio"