"No alla Questura in campagna". Biancani boccia l’idea Case Bruciate: "Voglio che resti dentro la città"

Il sindaco Andrea Biancani ribolle: "La Questura non può finire in campagna". Cosa intende: campagna campagna o campagna elettorale? "Entrambe. A Pesaro il bisogno di una nuova Questura è seria almeno quanto la necessità di adeguare agli standard moderni la caserma dei vigili del fuoco. Sono molto favorevole alla dislocazione del comando provinciale dei pompieri a Case Bruciate, ma sono contrario che nella stessa area si pensi di dislocare pure la Questura". Case Bruciate sarebbe in campagna? "Intendo dire che la sede della polizia deve restare centrale. La cittadella della sicurezza, citata dall’assessore regionale Francesco Baldelli, deve stare dove c’è bisogno di sicurezza, non si può pensare di spostarla da piazza del Popolo, cuore della città, in un’area non baricentrica".

Dove farebbe la Questura? "In verità la decisione sarebbe già stata presa. Nel 2022 è stato firmato un accordo ministeriale per cui la Difesa avrebbe consegnato all’Agenzia del Demanio due fabbricati di 4mila metri quadrati e 7mila metri quadrati di scoperto all’interno della Caserma Cialdini per realizzare la nuova sede della Questura di Pesaro. Secondo l’accordo, il Demanio avrebbe investito sui 15 milioni di euro". Il condizionale è d’obbligo... "Giusto. In quell’accordo infatti c’era anche scritto che il progetto per la realizzazione sarebbe dovuto essere pronto nel 2024, mentre i lavori sarebbero dovuti finire nel 2026. Secondo voi come è andata a finire?". Nebbia fitta. Secondo quanto ricostruito dal Carlino, il Demanio rispose alla Provincia, interessata ad alienare il palazzo di via Giordano Bruno dove alloggia oggi la Questura, già nel 2023 che l’iter si era bloccato e che dal 2026 si sarebbe arrivati alla consegna dei lavori al 2029.

"Appunto, nessuno sa perché l’iter si sia bloccato. Tantomeno lo so io che sono il sindaco, ma quello che mi ha lasciato allibito è che a non sapere le ragioni dello stallo è stato proprio il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, a cui mi sono appellato, in coscienza, perché ci faccia sapere quale destino aspetta alla nuova questura" Cosa c’entra la campagna elettorale, invece? "Non voglio litigare e tantomeno buttarla in politica: mi interessa che le istituzioni dialoghino perché tanto la nuova caserma dei vigili del fuoco quanto la nuova Questura diventino realtà. Per Pesaro sono due priorità".

Però? "Ieri, dal tavolo in Prefettura dove è stato firmato il protocollo d’intesa tra Interni, Comune, Azienda sanitaria e Corpo dei vigili del fuoco, mi sarei dovuto alzare e andare via". Perché? "Abbiamo firmato un documento a favore dei social, in cui non c’è scritto come e quando verrà fatta la caserma dei pompieri. Non c’è un cronoprogramma. La mia impressione è che si sia fatta una passerella elettorale per dire ai pesaresi che le cose si fanno, quando invece è tutto da fare". Nel testo c’è scritto che gli enti coinvolti avranno tempo tre anni per chiudere la partita. "Con il precedente della Questura davanti agli occhi mi permetto di contestare che si tratti di un documento significativo. Se in tre anni dall’accordo di programma sulla Questura nessuno sa spiegare ai cittadini perché ancora non c’è nulla, come possiamo credere che con una intesa – senza numeri e senza tempistiche – le cose vadano meglio? Almeno sulla Questura possiamo dire che il ritardo c’è a fronte del cronoprogramma che era descritto nero su bianco. Con il protocollo di ieri che cosa abbiamo stabilito?".

Sindaco, l’ha firmato. "Vero. Ho firmato perché trovo che realizzare il comando dei vigili del fuoco a Case Bruciate si tratti di una ottima dislocazione. Ma lo dico chiaramente..." Quali intenzioni ha? "Voglio garantire a Pesaro uno spazio centrale e strategico per la Questura: se ci dovessero essere problemi con la opzione Del Monte Cialdini, voglio avere una alternativa ragionevole. La mia proposta è quella di fare la nuova Questura negli spazi, lungo la Nazionale, che i vigili del fuoco libereranno andando a Case Bruciate".