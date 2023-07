"No alle automobili in via Bovio" La raccolta firme sale a quota 271

"Pedonalizziamo via Bovio". Questo il senso della petizione lanciata da Enrico Zampa, titolare di ’Ambrosia’, uno dei locali che si insiste su sulla piccola via, e che in pochi giorni ha raccolto 276 firme. A dargli una mano il collega Jonathan Giovanetti del ristorante Isaan Thai, che si trova sempre su via Bovio. "Hanno firmato – fa presente Zampa – tutte le attività di piazza Costanzi e di via Cavour".

L’isola pedonale è l’unica possibilità per il locale di Zampa, a causa delle dimensioni ridotte di quel tratto di via Bovio, di mettere i tavoli in strada, mentre il collega Giovanetti potrebbe raddoppiare i tavolini, oggi disposti in un’unica fila attaccata alla vetrata del locale. "C’è poi un problema di sicurezza – aggiunge Zampa – in via Bovio le auto vanno davvero forte: lo avevo già segnalato al Comune tramite pec un anno e mezzo fa". Mercoledì sera si è addirittura sfiorato il dramma. "Un’auto – racconta il titolare di Ambrosia – per poco non ha sfondato la vetrina di un negozio, prima ha addirittura colpito i tavolini di un ristorante di via Cavour". Tutto questo intorno alle 20.15, nel momento di massimo afflusso dei locali. Conferma il titolare dell’Atelier 54, Simone Romagnoli: "Un’auto ha fatto cadere uno dei tavolini, sfiorando la gamba di un cliente". "Poco dopo, sempre la stessa auto – racconta Zampa – è arrivata in via Bovio sbattendo contro un muro e provocando il panico".

E ancora Zampa: "Penso che l’accesso in centro storico andrebbe limitato mentre allo stato attuale, anche a a causa della mancanza delle telecamere, entra il mondo". "L’isola pedonale – aggiunge Giovanetti – sarebbe una sicurezza in più per tutti anche per le persone che passeggiano". Tanto che Zampa invita tutti i cittadini a firmare. "Consapevoli del fascino della nostra città – aggiunge – desideriamo immaginarci un centro storico dove camminare serenamente durante le serate estive, senza pericoli". Le firme, a breve, saranno consegnate in Comune.

Anna Marchetti