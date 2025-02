"No all’esclusione del teatro". Pronti per l’assemblea: 14mila firme

Cagli è in fermento (foto, gli striscioni davanti al teatro) per l’esclusione del suo teatro dall’elenco Unesco stilato dalla Regione e Paolo Ragni "il Capopolo trasversale" che ha avviato la raccolta di firme, ormai arrivate a oltre 14.000, risponde all’assessore Regionale Chiara Biondi in attesa dell’assemblea pubblica di mercoledi 5.

"Le parole dell’assessora Regionale alla cultura, Biondi, non chiariscono – dice Ragni – le questioni fondamentali. Quando e sulla base di quali criteri il teatro di Cagli è stato escluso dalla lista seriale dei teatri candidati a diventare Patrimonio Mondiale Unesco? Non si tratta di polemica politica o battibecchi. Già oltre 14.000 firme raccolte non sono un battibecco, rappresentano in maniera trasversale tutti gli orientamenti politici dei cittadini cagliesi e di coloro che amano il suo teatro. Anche perché la Delibera della Regione Marche 1867 del 3 dicembre, che dovrebbe proprio descrivere il processo di selezione, racconta una storia diversa. Si parla di 197 strutture teatrali, ridotte a 132 in base a criteri di datazione, si parla di indici di significatività applicati su 57 teatri e di dossier preparati dalle amministrazioni comunali per arrivare alla selezione finale di 18 teatri, di cui 14 marchigiani. E’ indiscutibile il valore del teatro per qualità architettonica, integrità anche delle scenografie, storia artistica, e la numerosa presenza di importanti attori e cantanti nazionali. Nel 1938 vi debuttò il grande Mario Del Monaco. Ed è stato anche il primo teatro marchigiano che nel 1895 fu dotato di impianto di illuminazione elettrica. Allora perché escluderlo? Conta la datazione, comunque precedente a quella del teatro Gentile da Fabriano? Conta la temporanea chiusura per il rifacimento del tetto, proprio durante il processo di selezione? Conta la qualità del dossier e delle attività di promozione realizzati dal Comune di Cagli? Non erano all’altezza? Gli altri Comuni hanno difeso meglio i propri teatri? Questo i cittadini vogliono sapere e vogliono anche che si ripensi alla scelta fatta, includendo il teatro, visto che 18 non è un numero magico e nella delibera regionale si parla di una lista di circa 20 teatri. Speriamo che nell’incontro del 5 le domande trovino risposta".

Mario Carnali