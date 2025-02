"No all’impianto del gas". Fronte protesta diviso: ora i Verdi attendono

Su un punto erano tutti concordi ieri mattina a Muraglia: "No all’impianto del gas liquido alla Fox Petroli alla Torraccia". Sul resto però ci sono divisioni. Perché per esempio Roberto Malini di Everyone, gruppo che ha presentato un esposto in Procura, viaggia per conto suo e lo ha già annunciato. L’unica esponente dei Verdi presenti, la capogruppo in consiglio comunale Adriana Fabbri, ad un certo punto ha lasciato la sala, perché la posizione del partito è quella di attendere valutazioni scientifiche fatte dagli esperti dei Verdi sul progetto Fox. Mentre è rimasto in sala Marcello Marchetti segretario pesarese di Sinistra Italiana, che nel pomeriggio aveva anche il congresso del partito. Questo il finale dell’incontro che si è tenuto ieri a "La Gaida" in via Carloni a Muraglia, un’area già ‘bollente’ per le due torri ed anche per l’amianto da bonificare. Perché al termine delle discussioni, si doveva arrivare alla creazione del Comitato contro l’impianto della Fox Petroli, progetto che ha avuto già l’ok da parte del ministero. Presenti non solo i partiti politici ma anche i rapresentanti di varie associazioni tra cui Legambiente, Lupus in Fabula e Greenpeace. Quindi altri comitati che si sono formati sulla battaglia contro la discarica di Riceci. Nella sala una trentina di persone (foto). Ad ascoltare "anche alcuni residenti della Tombaccia che hanno chiesto agli organizzatori di andare ad illustrare il progetto tra i residenti, perché molti non sanno ancora nulla", riferisce Rosalia Cipolletta presidente di Legambiente. Il comitato, con Malini di Everyone fuori, prenderà corpo nei prossimi giorni perché poi gli aderenti si presenteranno alla cittadinanza sabato prossimo in piazza del Popolo per. Ed il nome dell’associazione dovrebbe essere "Campagna no a Dnl", dove Dnl sta per il deposito di gas liquido.

All’interno di questo schieramento anche l’associazione "No al fossile" che è poi quella che ha portato alla ribalta il problema di questo progetto e le sue pericolosità legate alle esondazioni del fiume Foglia. Anche se ora il problema si sta amplificando, perché il mix petrolio e gas liquido viene ritenuto dagli ambientalisti altamente pericoloso. Uno di quelli che non va per il sottile è proprio Malini di EveryOne che parla in generale "di veri e propri ordigni di potenza devastante". E il capo di questa associazione molto attiva in città, nell’incontro avuto con il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, ha messo sul tavolo anche "la condotta per l’approvvigionamento che trasporterebbe gas metano dalle piattaforme offshore dell’Adriatico, con rischi enormi". Il riferimento è alla stazione di pompaggio che la Fox ha al porto, accanto al Club Nautico, utlizzata fino a quando entravano nello scalo le ‘bettoline’, piccole navi cisterne. Comunque in questo contesto i Verdi attraverso Gianluca Carrabs stanno anche sollecitando i parlamentari per presentare una interrogazione in Parlamento. Questo al di là dell’esposto già presentato alla Procura della Repubblica.

