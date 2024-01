"No all’Iperf sui terreni agricoli. Così le aziende sono in ginocchio"

Gli agricoltori della provincia sono allo stremo e la Cia (Confederazione italiana agricoltori) scende in campo per denunciare una situaziopne psantissima: "La decisione di ristabilire l’Irpef sui terreni agricoli penalizza gravemente tutto il comparto", dice la presidente provinciale Sabina Pesci che, dopo lo sciopero nazionale a cui anche una delegazione provinciale ha partecipato numerosa, spiega: "La nuova legge di bilancio 2024 impone agli agricoltori di tornare a pagare l’Irpef sui terreni agricoli, che sono la unica nostra risorsa, senza dei quali non si può coltivale o allevare. La Cia è scesa in piazza già in ottobre con migliaia di produttori. Tante imprese agricole della nostra provincia sono in difficoltà perché non riescono più a trarre reddito. Anche da noi i comparti di grano, uva, oliva, ortofrutta, portaseme, sono stati colpiti dalle crisi fitosanitarie o dagli eventi climatici. E adesso ci mettiamo pure le tasse sul nostro pane quotidiano, ovvero la terra. Inoltre il costo del gasolio non accenna a diminuire". Le conseguenze sono che "dal campo alla tavola i prezzi stanno salendo alle stelle, ma non certo a vantaggio degli agricoltori: essi stanno diventando sempre più poveri". Di qui la richiesta della Cia: "Serve subito quel Piano agricolo nazionale sempre annunciato e mai realizzato, che rimetta al centro l’impresa e il suo reddito. La nuova Pac, Politica agricola comune, ha tagliato l’integrazione al reddito di oltre il 30% alla quasi totalità delle imprese agricole. Con forza chiediamo la revisione della Pac. Chiediamo di risolvere i problemi e rispettare le aspettative del settore, iniziando proprio dal garantire il giusto reddito agli agricoltori lungo la filiera, redistribuendo a monte una quota degli aumenti sulla tavola per creare un sistema più equilibrato, assicurando agli agricoltori prezzi dignitosi". Sul fronte manodopera, anche in provincia,"le difficoltà di reperimento richiedono procedure più semplici e flessibili, mentre sul caro-energia, Cia dice basta ad accise e Iva sui carburanti. Senza agricoltura, il Made in Italy non può esistere e tanto meno la sovranità

alimentare. Se non ci sono presidio del territorio e custodia del paesaggio, si va incontro anche al dissesto idrogeologico".