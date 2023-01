"No, così non va" Ecco le lamentele faccia a faccia

Ezio Bartoli vive a Pantano. Esce dall’ufficio dell’assessore Frenquellucci, al primo piano di palazzo Gradari, dopo aver illustrato quello che secondo lui proprio andrebbe risolto per evitare il degrado. "E’ una bella iniziativa – dice sorridente –. Dovesse servire tornerò a parlare all’assessore". Quale iniziativa? "Il venerdì del cittadino", filo diretto con i pesaresi contro il degrado del centro storico, è lo sportello che ha sede direttamente davanti alla scrivania dell’assessore, la quale, tutti i venerdì (per ora), dalle ore 10,30 alle 12 incontrerà i cittadini personalmente. Ieri, a bussare alla porta sono stati in sei. "Ma tanti altri mi hanno telefonato – spiega l’assessore – scusandosi di non essere passati di persona perché a lavoro".

A fare segnalazioni sono state persone note come Giuliana Ceccarelli e Riccardo Paolo Uguccioni e cittadini meno noti, però altrettanto attenti al bene comune. Come un residente che ha chiesto di controllare tutte le bandiere attaccate nelle scuole e negli enti: alcune sono rovinate, stracciate e sarebbero da sostituire". In effetti la bandiera nazionale è tutelata non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore simbolico tanto che esiste il reato di vilipendio o danneggiamento alla bandiera. Il cittadino che ieri alle 10,45 è salito al primo piano di palazzo Gradari per segnalare il tema della bandiera però non ravvisava il disprezzo per il bene, quanto la superficialità e l’incuria verso il simbolo. "Non sarà reato ma, per me è ben più grave perché la sciatteria e l’incuria – ha detto il signore uscendo – non trovano giustificazione". Poi è stato il turno di un pesarese che da Muraglia è arrivato segnalando l’esigenza di aumentare il numero di bidoni utili alla raccolta delle deiezioni dei cani. "E’ una segnalazione giusta – dice un’altra signora – anche a me capita di fare il giro della città con appresso il sacchettino del mio cane". Sul tema dell’abbandono sistematico dei rifiuti in alcuni punti della città si è espresso il professor Riccardo Paolo Uguccioni per cui nessuna lotta al degrado risulterà efficace senza colpire il portafoglio del reo. Chiunque esso sia.

Altre segnalazioni che presto finiranno sui tavoli dei tecnici di Aspes, di Marche Multiservizi e dei settori comunali di competenza saranno quelli relativi ai chioschi chiusi da anni e abbandonati come quello a piazzale Cinelli o i vandalismi sulle pareti come quelli che deturpano l’ingresso dell’anagrafe a Largo Mamiani 28; il necessario contrasto alla sporcizia dovuta anche a mozziconi di sigaretta e mascherine buttate come se niente fosse, ovunque. Un capitolo a parte invece riguarda le fioriere: "il centro non è una giungla: i cittadini ci devono aiutare a far rispettare il decoro" conclude Frenquellucci mostrando la foto di una pubblica via, in centro storico, impegnata da piante in vaso di tutte le altezze e le fogge da rendere difficile al pedone di camminare senza invadere la strada.

Solidea Vitali Rosati