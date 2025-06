No, non è la Sfera Grande. È molto di più

BertiniCent’anni sarebbero stati una sfera perfetta e liscia, perfino banale per uno come lui, e infatti Arnaldo Pomodoro se n’è andato a quasi 99 anni creando anche questa volta un’ultima sfera che lascia intravvedere gli ingranaggi misteriosi della vita. Alzi la mano chi a Pesaro pensa alla Palla di Pomodoro come ad un’opera d’arte e non piuttosto ad una specie di "luogo dell’anima", di un punto gigantesco attorno al quale potrebbe girare la città, di una bolla di sapone lieve pur nella sua pesantezza posta a sfiorare in eterno l’acqua della fontana come una perla. Quando muore uno come Pomodoro, di cui la tua città possiede un’opera, a entrare in fibrillazione sono soprattutto gli amministratori che nelle loro comunicazioni hanno il dilemma di far convivere le grandezza dell’artista col loro messaggio politico. "La sfera è un oggetto meraviglioso, del mondo della magia, del mondo dei maghi che a volte si trasforma, diventando invisibile, lasciando solo il suo interiore, tormentato e corroso, pieno di denti", dice ad esempio Anna Maria Mattioli. Più cosmopolita Matteo Ricci, ma anche inconsciamente più rivelatore: "La Sfera Grande continuerà a brillare al centro della nostra piazza, custode della sua memoria e testimonianza eterna del suo genio". E’ quel "brillare" a colpire di più, specie collegandolo idealmente alle parole di sindaco e assessore alla cultura, Andrea Biancani e Daniele Vimini: "Un artista conosciuto a livello internazionale per le sue imponenti sfere bronzee, di cui ricordiamo con emozione quella di Pesaro, simbolo assoluto della città". E cosa dovrebbe capitare al "simbolo assoluto di una città" che deve "brillare"? Di essere degnamente illuminato. Mai la Palla, aulicamente Sfera Grande, ha goduto di almeno un faretto che la illuminasse nella notte. Sempre tenacemente al buio. E meno male che è "simbolo assoluto", altrimenti la facevano rotolare fra gli scogli. E’ una cara compagna della nostra vita vestita da opera d’arte. Non è la Sfera, è la Palla.