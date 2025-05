"No, quei lavori complicano l’accesso per le carrozzine. Per noi era meglio prima"

In viale Parigi c’era una rampa, usata dalle persone con disabilità per accedere agli stabilimenti balneari, che oggi non c’è più. Grazie alla fotografia registrata da Google earth la possiamo mostrare. La rampa era all’altezza dell’hotel Flaminio. "L’estate scorsa, prima che quest’inverno venissero fatti i lavori – spiega Enrico Ercolani, presidente dell’associazione impegnata nell’emancipazione delle persone disabili, la Skarrozzata – la rampa era usata dai pulmini attrezzati per il trasporto disabili e da familiari, accompagnatori di persone disabili a bordo, con l’obiettivo di scendere la carrozzina e accompagnare la persona in spiaggia. Dopodiché l’automobilista andava a cercare parcheggio dove possibile". L’area è stata modificata: oggi alle ore 9 si terrà l’inaugurazione dei lavori. "Oggi quella rampa è stata sostituita da un’opera con sei gradini – continua Ercolani –. Questo intervento complica e non migliora l’accesso alla spiaggia di Baia Flaminia". Da qui il paradosso visto che il progetto da 124mila euro è stato finanziato con un bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed è stato contestato da un’associazione come la Skarrozzata. Il sindaco ci ha dedicato un video in cui ci accusa di aver strumentalizzato i disabili per denigrare l’operato dell’amministrazione comunale: non è così. "Non siamo stati strumentalizzati – osserva Ercolani – . Mi sembra invece che il sindaco non abbia colto la sostanza delle osservazioni fatte. Non abbiamo criticato la ciclabile, da noi elogiata, e tantomeno il nuovo marciapiede frutto dei lavori fatti. Abbiamo segnalato che sono stati usati dei fondi pubblici che invece di migliorare l’accessibilità dei disabili alla spiaggia citata, ad oggi, l’ha peggiorata". Spieghiamo perché. "Oggi la ciclabile, dal lido dei vigili del fuoco al monumento della rosa dei venti, è costeggiata da una fila di parcheggi adibiti alla sosta di motorini e automobili. D’estate quegli stalli diventano una cortina invalicabile per il disabile che voglia accedere davanti al Lido dei vigili del fuoco. Invece, prima, grazie alla rampa i disabili accedevano senza la preoccupazione di un parcheggio". Il nostro consiglio è di realizzare, al posto di alcuni parcheggi davanti al lido dei vigili del fuoco un’area che consenta la fermata ai pulmini e alle auto che accompagnano i disabili. La fermata e non la sosta per garantire che l’area sia sempre libera a rotazione. Altrimenti lo scenario sarà peggiorativo per i disabili. "L’accompagnatore dovrà prima trovare un parcheggio. E a luglio, agosto, non è così facile trovarli proprio lì dove serve: all’imbocco della ciclabile davanti al lido dei vigili del fuoco. La situazione è peggiorativa perché se prima l’accesso era già davanti alla spiaggia, oggi non lo è". La Skarrozzata ha chiesto ieri di ripristinare la rampa al posto dei gradini. Oggi, il sindaco ha spiegato che per mettere a norma la rampa esistente perché fosse transitabile alle persone in carrozzina si sarebbe dovuta fare un’opera troppo ampia. La pedana che attraversa il Campo di Marte ha un gradino di 5 centimetri che da anni la Skarrozzata chiede di eliminare ed è rovinata.

Solidea Vitali Rosati