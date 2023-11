No sottopasso, un dispetto a Villa Fastiggi

I consiglieri di centrodestra, Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) e Dario Andreolli (Lega) sul “mancato“ sottopasso di Villa Fastiggi non mollano la presa e ieri, in Consiglio comunale hanno ripreso a martellare: "Sul sottopasso di Villa Fastiggi nessun impedimento ci sarebbe stato. Sarebbe bastato il nulla osta di Anas per partecipare al bando che avrebbe potuto dare un contributo da 300mila euro, utile a realizzare l’opera richiesta dal quartiere per mettere in sicurezza l’attraversamento sulla Montelabbatese, collegando via Canonici con strada in Sala. Aver privilegiato il centro di Pesaro – è l’opinione di Marchionni e Andreolli – candidando la piazzetta di viale Marconi davanti al vecchio Palas, a voler pensar bene, è stata una scelta politica precisa". Decriptando: secondo Andreolli e Marchionni in Comune non avrebbero perso l’occasione di fare un dispetto a Villa Fastiggi. "L’assessore Pozzi si arrampica sugli specchi solo per nascondere la scelta politica precisa di privilegiare l’urgenza della piazzetta di via Marconi adiacente al vecchio Palas rispetto al sottopasso ciclopedonale di Villa Fastiggi. Una scelta sbagliata visto che il bando era perfetto per finanziare i sottopassi, ma candidando la piazzetta, siamo riusciti a farci bocciare il progetto perché non conforme ai criteri richiesti (finanziava sottopassi). Chiaro?". L’assessore Pozzi ha ribadito, in Consiglio, che ogni ricostruzione fatta dai consiglieri è falsa. "Per candidare il sottopasso il Comune avrebbe dovuto acquisire la strada", ha ribadito. Il centrodestra ha tirato dritto: "Ci viene il dubbio – ha detto Marchionni che ha preso la parola esprimendo il pensiero condiviso con Andreolli – che la ragione di tutta questa spasmodica caccia ai soldi per terminare il vecchio Palas riveli qualche difficoltà a quadrare i conti, minati dagli aumenti continui dei costi edili e il rischio di un contenzioso da 1,5 milioni di euro con la ditta che ha fatto il primo stralcio di lavori. Abbiamo le risorse per chiudere la partita il 29 febbraio?". Ma di quale caccia ai soldi, parlano i consiglieri? "Affittare alla Coop di Villa Fastiggi e all’Aspes la parte commerciale; concorrere ad un bando regionale che nulla c’entra con il vecchio Pals ...", è la chiosa finale.

Solidea Vitali Rosati