Nodo Marche Multiservizi: "Il target è il profitto, non l’utile dei cittadini"

Un tema caldo quello di Marche Multiservizi: gente in piazza contro il caro bollette acqua, due partiti al governo della città come Avs e 5 Stelle che chiedono in sostanza la testa dell’ad Mauro Tiviroli. Opposizioni sul piede di guerra per avere un fondo proprio per le famiglie più disagiate. Tema caldo e all’interno dei questo quadro, ha creato non poche polemiche l’intervento del commercialista Agostino Cesaroni che sostanzialmente difendeva l’operato della municipalizzata. Intervento che qualcuno vorrebbe portare al vaglio anche dell’Ordine dei commercialisti, qualche perplessità legata alla dietrologia anche da Aset di Fano.

Un controcanto a Cesaroni arriva da un ex funzionario proprio di Mms, Carlo Gualfardo Evangelisti. Che ci scrive: "Vorrei trarre spunto dalle considerazioni di Cesaroni per dire: Marche Multiservizi, è una Spa a prevalente capitale pubblico con una debordante presenza privata (Hera) che ne ha fatto, per 20 anni, e ne fa, attraverso Tiviroli, il dominus della politica ambientale di ben 49 comuni, più dell’80% del territorio della provincia non solo di Pesaro. I suoi occupati sono 621, opera in regime di monopolio sia fornendo i servizi legati alla captazione, distribuzione e depurazione dell’acqua, sia per quelli di raccolta e smaltimento rifiuti come per la distribuzione del gas metano".

"Gestisce un notevole patrimonio tecnico costituito dalle reti e dalle infrastrutture tecnologiche necessarie la cui proprietà è in capo all’Aspes società pubblica al 100%. La forma societaria spa costituisce ovviamente un ossimoro con la situazione di monopolio tantè che, quando questi servizi pubblici vennero industrializzati all’inizio del ’900 secolo, l’allora primo ministro Giolitti escogitò una forma societaria ad hoc (municipalizzate) per gestire correttamente questa materia. Nei primi anni di questo secolo si è pensato che una forma ibrida di spa potesse meglio assolvere a questo compito. In questo ventennio molta strada è stata fatta, la società è cresciuta la dimensione economica è lievitata, ha raggiunto prestigiosi traguardi tanto da essere un esempio oculato di gestione aziendale. Tutto bene dunque? Non direi: infatti nel suo sviluppo ha perso lo scopo originario perché il suo target non è più centrato sugli interessi dell’utente-cittadino ma sul profitto dell’azionista. Dei 100 euro di utile, provenienti da aumenti tariffari, 24 vanno allo Stato, 36,48 ad Hera e solo 39,52 rientrano nelle casse comunali per essere utilizzati sul territorio. Tutti possono constatare come un utile di 12.319.517 euro al 31/12/2023 faccia a pugni con tariffe dell’acqua fra le più alte d’Italia. Questo non significa che tecnicamente non sia tutto a posto, lo strumento è perfetto, ma per finalità forse deviate. Ben venga pertanto la richiesta di rivedere i patti parasociali fra Hera e parte pubblica allo scopo di riequilibrare una situazione francamente sbilanciata che penalizza eccessivamente la parte economicamente più debole della cittadinanza. Qualunque parallelo con il caso Banca delle Marche appare pertanto strumentale e fuorviante".